Nhịp sống Thủ đô

Google News

Phương tiện đi lại ra sao sau khi nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Tuân được mở rộng?

Anh Trọng

TPO - Các đơn vị thi công vừa hoàn thành việc xén vỉa hè để mở rộng nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Tuân - Hoàng Minh Giám. Lực lượng chức năng cũng vừa có phương án điều tiết, phân luồng để xe đi lại theo thực trạng hạ tầng mới.

tp-6.jpg
Thực trạng giao thông tại nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Tuân - Hoàng Minh Giám sau khi được cải tạo, mở rộng.
tp-2a.jpg
Trước tình trạng nút giao thường ùn tắc kéo dài, nhất là trên trục đường Lê Văn Lương, Nguyễn Tuân..., Sở Xây dựng Hà Nội đã thực hiện dự án việc đốn chặt, xén vỉa hè để mở rộng lòng nút giao.
tp-3.jpg
Theo đó, trên đường Lê Văn Lương hướng Láng về nút giao, đơn vị thi công đã thực hiện xén vỉa hè để mở rộng thêm 2 làn xe.
tp-5.jpg
Sau khi được mở rộng thêm 2 làn xe, phương tiện từ đường Lê Văn Lương rẽ sang đường Hoàng Minh Giám được phân luồng rẽ phải, không phải dừng chờ đèn đỏ.
tp-7.jpg
Với đường Lê Văn Lương từ Vành đai 3 về nút giao, ở làn vừa được mở rộng cũng được dành cho xe rẽ phải sang đường Nguyễn Tuân và không phải chờ đèn đỏ.
tp-1.jpg
Với chiều Hoàng Minh Giám sang Nguyễn Tuân, các phương tiện bị cấm rẽ trái sang đường Lê Văn Lương.
8.jpg
Toàn cảnh nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Tuân - Hoàng Minh Giám sau khi được cải tạo, xén vỉa hè mở rộng.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) đang thực hiện dự án cải thiện hạ tầng giao thông, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại 12 nút giao đang có mật độ lưu lượng xe lớn.

Tại nút giao Lê Văn Lương – Hoàng Minh Giám – Nguyễn Tuân, đơn vị thi công đã triển khai nhiều hạng mục như tháo dỡ vỉa hè hiện trạng, mở rộng mặt đường xe chạy, chặt hạ và đánh chuyển cây xanh để mở rộng lòng đường.

Anh Trọng
#Lê Văn Lương #Giao thông #sở xây dựng hà nội #cải tạo #xén vỉa hè #phố nguyễn tuân

