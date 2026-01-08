Phương tiện đi lại ra sao sau khi nút giao Lê Văn Lương - Nguyễn Tuân được mở rộng?

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) đang thực hiện dự án cải thiện hạ tầng giao thông, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại 12 nút giao đang có mật độ lưu lượng xe lớn.

Tại nút giao Lê Văn Lương – Hoàng Minh Giám – Nguyễn Tuân, đơn vị thi công đã triển khai nhiều hạng mục như tháo dỡ vỉa hè hiện trạng, mở rộng mặt đường xe chạy, chặt hạ và đánh chuyển cây xanh để mở rộng lòng đường.