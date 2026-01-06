Cận cảnh cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vừa được đề xuất mở rộng 10 làn xe

Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam cho biết, sau 10 năm đưa vào khai thác, lưu lượng giao thông trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã tăng cao và vượt 4 lần thời điểm đưa tuyến đường vào khai thác.

Với quy mô 6 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, hiện trên tuyến đã xuất hiện tình trạng ùn tắc, đặc biệt vào các dịp lễ, tết và kỳ nghỉ cuối tuần. Do vậy, việc đầu tư, mở rộng lòng đường từ 6 lên 10 làn xe vào thời điểm này là rất phù hợp, đảm bảo theo đúng quy hoạch.