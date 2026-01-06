Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Cận cảnh cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vừa được đề xuất mở rộng 10 làn xe

Anh Trọng

TPO - Sau 10 năm đưa vào khai thác, lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã tăng gấp 4 lần so với thời điểm mới đưa vào sử dụng. Để tránh quá tải, đơn vị quản lý đề xuất đầu tư mở rộng từ 6 lên 10 làn xe.

tp-1.jpg
Hiện mỗi ngày, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có từ 40.000 - 50.000 lượt xe, tăng gấp hơn 4 lần thời điểm đưa tuyến đường vào sử dụng.
tp-2.jpg
Cùng với đó, theo tính toán của cơ quan chuyên môn, mỗi năm lưu lượng đang tăng thêm từ 10-15%, khiến tuyến đường sẽ mãn tải, quá tải từ năm 2028.
tp-3.jpg
Theo ghi nhận, vào các dịp nghỉ lễ hay cuối tuần, lượng xe lưu thông trên cao tốc có ngày tăng đến hơn 100.000 lượt xe/ngày, gây quá tải, ùn tắc kéo dài.
4.jpg
Khi xảy ra ùn tắc, CSGT và đơn vị quản lý đã cử người ra điều tiết, phân luồng xe lưu thông trên tuyến, cũng như qua trạm thu phí
5.jpg
.
tp-6.jpg
Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có chiều dài 103 km, có mặt cắt rộng mỗi bên 3 làn xe, 2 làn khẩn cấp, riêng đoạn đi qua trạm thu phí rộng 8-10 làn xe/ chiều đường.
7.jpg
Để tránh quá tải, ùn tắc kéo dài, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI - Nhà đầu tư, quản lý) đã đề xuất Bộ Xây dựng chấp thuận phương án đầu tư, mở rộng tuyến đường từ 6 lên 10 làn xe.
8.jpg
VIDIFI cho biết, dự án được đề xuất thực hiện trong 2 năm (từ 2026-2028), khi hoàn thành sẽ xoá được ùn tắc và tránh sự quá tải được tính toán sẽ xảy ra vào năm 2028.

Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam cho biết, sau 10 năm đưa vào khai thác, lưu lượng giao thông trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã tăng cao và vượt 4 lần thời điểm đưa tuyến đường vào khai thác.

Với quy mô 6 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, hiện trên tuyến đã xuất hiện tình trạng ùn tắc, đặc biệt vào các dịp lễ, tết và kỳ nghỉ cuối tuần. Do vậy, việc đầu tư, mở rộng lòng đường từ 6 lên 10 làn xe vào thời điểm này là rất phù hợp, đảm bảo theo đúng quy hoạch.

Anh Trọng
#Cao tốc #cao tốc hà nội - hài phỏng #vidifi #mở rộng 10 làn xe

Xem thêm

Cùng chuyên mục