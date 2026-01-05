Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa: Sau sáp nhập, tăng tốc hành động cho tăng trưởng hai con số

TP - Đại hội lần thứ XIV của Đảng được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiều năm liền. Từ thực tiễn, sau 6 tháng sáp nhập tỉnh, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa chia sẻ với Tiền Phong về những động lực, giải pháp đột phá để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số liên tục trong ít nhất 10 năm tới, cũng như định hướng phát triển vươn ra biển, làm giàu từ biển.

Bộ máy vào guồng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn

Xin ông chia sẻ những kết quả đạt được sau 6 tháng sáp nhập tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp – đã có những thay đổi gì so với trước đây?

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa: Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi đôi với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền là một chủ trương rất đúng, rất trúng, mang tính cách mạng, thể hiện sự đổi mới tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng ta để bộ máy của hệ thống chính trị, nhất là chính quyền địa phương thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa trong buổi trao đổi với phóng viên Tiền Phong

Với tỉnh Hưng Yên, sau khi hợp nhất với tỉnh Thái Bình, đến thời điểm này, hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã cơ bản ổn định, đi vào hoạt động hiệu quả.

HĐND, UBND tỉnh cũng đã rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các cơ chế, chính sách, quy định, khắc phục sự khác biệt về cơ chế, chính sách giữa hai tỉnh trước đây, tiến tới một mặt bằng chính sách thống nhất áp dụng trong tỉnh Hưng Yên hợp nhất.

Tuy nhiên, đây là một mô hình rất mới; ngay cả đội ngũ cán bộ được bố trí cũng phải đảm nhiệm những công việc trước đây chưa từng được phân cấp, phân quyền, nên không tránh khỏi khó khăn, vướng mắc ban đầu. Ví dụ, hiện nay cấp xã phải thực hiện các nội dung như phê duyệt quy hoạch xây dựng, xác định giá đất cụ thể, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,… - đây đều là những công việc rất mới, rất khó và phức tạp.

Để khắc phục, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn thiết lập hệ thống đường dây nóng, tổ hỗ trợ từ xa và tổ công tác lưu động, trực tiếp xuống địa phương hỗ trợ theo hướng cầm tay chỉ việc, cùng làm ở những nơi còn thiếu kinh nghiệm trong xử lý các nhiệm vụ chuyên môn mới được phân cấp, phân quyền.

Nhìn chung, sau 6 tháng vận hành, về cơ bản đội ngũ cán bộ chuyên môn đã bố trí, sắp xếp hợp lý, đúng người, đúng việc và nắm, triển khai khá đồng bộ các nhiệm vụ. Hiện nay, cấp xã đóng vai trò chủ chốt trong tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính, triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án lớn của tỉnh và tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư được tiếp nhận từ huyện, xã làm chủ đầu tư trước đây.

Hiện, hạ tầng công nghệ, viễn thông, đường truyền, hạ tầng số, nền tảng số và các ứng dụng cùng các cơ sở dữ liệu và các điều kiện làm việc trên môi trường số được đầu tư nâng cấp; các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã hoạt động ổn định, được người dân đánh giá cao về chất lượng phục vụ, dịch vụ công và mức độ hài lòng; trên 95% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý trực tuyến và là một trong những địa phương có tỷ lệ cao trong cả nước.

Đến nay, người dân quen dần với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến… Đây có thể xem là một kết quả rất tích cực của Hưng Yên trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, sau khi sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Vươn ra biển, làm giàu từ biển

Việc sáp nhập Hưng Yên với Thái Bình mở ra không gian phát triển mới gắn với biển. Điều này đã thay đổi tư duy và cách làm ra sao để kinh tế của tỉnh “vươn ra biển”?

Một trong những mở rộng không gian phát triển rất rõ nét của tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập là có biển. Do đó, điều quan trọng là phải có tư duy, hướng đi và cách làm mới để phát huy đầy đủ những tiềm năng, lợi thế do sự hợp nhất mang lại.

Tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định rõ định hướng phát triển hướng ra biển và làm giàu từ biển, coi phát triển kinh tế biển bền vững là chủ lực, một trong năm trụ cột quan trọng để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đặc biệt quan tâm đến đầu tư hạ tầng kinh tế biển. Đồng thời, định hướng chuyển đổi khu kinh tế ven biển thành khu kinh tế tự do đa ngành theo chuẩn quốc tế, để trở thành điểm đến hấp dẫn của các dự án đầu tư lớn và các dòng vốn thế hệ mới.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất sau sáp nhập thành công tốt đẹp đã tạo động lực mới cho Hưng Yên tăng trưởng 2 con số

Tuy nhiên, trong phát triển kinh tế biển, Hưng Yên xác định không cạnh tranh trực tiếp với Hải Phòng, Quảng Ninh hay Ninh Bình, mà bổ trợ cho nhau trong quy hoạch tổng thể phát triển vùng với quan điểm xuyên suốt là Hưng Yên là một bộ phận không tách rời của vùng, do đó sự liên kết trong cấu trúc kinh tế vùng phải hài hòa, hỗ trợ lẫn nhau, tránh xung đột, cạnh tranh không cần thiết, cùng hướng tới phát triển chung của mỗi địa phương và cả vùng cũng như nền kinh tế.

Phát triển hạ tầng là yếu tố rất quan trọng để kinh tế tăng tốc, bứt phá. Vậy định hướng phát triển hạ tầng của Hưng Yên trong thời gian tới ra sao, thưa ông?

Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tỉnh Hưng Yên xác định là một trong ba đột phá chiến lược quan trọng, nhằm tạo ra xung lực mới, động lực mới để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số. Trong đó, tỉnh ưu tiên hai loại hạ tầng đặc biệt quan trọng. Thứ nhất là hạ tầng giao thông, tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy đà đột phá của các nhiệm kỳ trước, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng, kết nối khu vực ven biển với các trung tâm kinh tế, công nghiệp, đô thị gắn với phát triển kinh tế biển.

Thứ hai là hạ tầng số, được xác định là lĩnh vực ưu tiên trong nhiệm kỳ này. Việc chú trọng phát triển hạ tầng số xuất phát từ định hướng xây dựng tỉnh công nghiệp hiện đại, dựa nhiều hơn vào kinh tế số. Vì vậy, hạ tầng số được tỉnh quan tâm đầu tư với mức độ quan trọng không kém hạ tầng kinh tế - xã hội truyền thống.

Với quy mô phát triển như hiện nay, tổng mức đầu tư dự kiến cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 khoảng 250.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này sẽ tiếp tục được rà soát, điều chỉnh trong quá trình triển khai, khi có thêm các nguồn lực mới được bổ sung.

Năm trụ cột phát triển

Đại hội XIV của Đảng được xác định là khởi điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiều năm liền. Để hiện thực mục tiêu đó thì vai trò của các địa phương rất quan trọng. Vậy Hưng Yên sẽ cụ thể hóa chương trình hành động ra sao nhằm tăng tốc, bứt phá, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước?

Để đạt được mục tiêu này, các địa phương phải xác định rõ vai trò của mình là những hạt nhân, động lực quan trọng đóng góp vào tăng trưởng chung của đất nước. Với tinh thần trách nhiệm đó, tỉnh Hưng Yên xác định rất rõ yêu cầu phải nâng cao hiệu quả các động lực truyền thống, đồng thời tìm kiếm và phát huy những động lực tăng trưởng mới để vừa tạo được đột phá tăng trưởng ngay từ năm 2026, đồng thời xây dựng nền tảng và năng lực sản xuất mới để có thể duy trì tăng trưởng hai chữ số liên tục trong ít nhất 10 năm tới.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện tiềm năng và lợi thế, tỉnh Hưng Yên xác định 5 trụ cột phát triển quan trọng. Thứ nhất là phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao. Thứ hai là phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, gắn với ứng dụng công nghệ.

Thứ ba là phát triển hệ thống đô thị hiện đại, thông minh, bền vững gắn với phát triển kinh tế đô thị, thương mại, dịch vụ, bởi không thể phát triển kinh tế đô thị - dịch vụ nếu không thúc đẩy mạnh mẽ quá trình đô thị hóa. Thứ tư là xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm năng lượng mới của vùng.

Thứ năm là phát triển kinh tế biển, trong đó xác định rõ phải bám biển và làm giàu từ biển, với hạt nhân là khu kinh tế tự do. Đây là 5 trụ cột để đưa Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững và tăng trưởng liên tục 2 chữ số từ năm 2026 trở đi.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng, tỉnh đã xác định cần bao nhiêu nguồn lực, ở đâu, bằng cách gì để huy động các nguồn lực. Trong đó tỉnh xác định không thể trông chờ, ỷ lại vào nguồn lực, sự hỗ trợ từ Trung ương mà phải chủ động khai thác tiềm năng, nguồn lực của chính địa phương và nguồn lực của xã hội, các nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Một trong những lợi thế lớn của Hưng Yên là quỹ đất, vì thế cần gắn với việc đẩy nhanh đô thị hóa, qua đó gia tăng giá trị đất đai, tạo nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thông qua các dự án đô thị quy mô lớn. Đây là nguồn lực quan trọng để tạo vốn cho đầu tư công, coi đầu tư công là công cụ dẫn dắt, định hướng và thu hút đầu tư tư nhân và FDI, đặc biệt trong phát triển hạ tầng chiến lược, hình thành hệ sinh thái công nghiệp với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật, xã hội hiện đại, đồng bộ, nhất là bảo đảm hạ tầng đô thị, nhà ở, y tế, giáo dục, đào tạo và nguồn cung lao động.

Nguồn lực xã hội, nhất là từ khu vực tư nhân và khu vực FDI, được xác định là nguồn lực mang tính quyết định, chiếm khoảng 80% tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội cần thiết để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để thu hút được nguồn lực này, Hưng Yên đã kiên trì cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng quản trị và điều hành, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Tôi cho rằng Hưng Yên đã thành công với mô thức huy động nguồn lực phát triển này trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ðòi hỏi mới với đội ngũ cán bộ

Chủ trương, đường lối, mục tiêu phát triển đã rất rõ, nhưng để hiện thực hóa thì còn phụ thuộc rất lớn vào cái tâm, cái tầm của đội ngũ cán bộ. Tỉnh sẽ có những giải pháp gì để đội ngũ cán bộ trong tỉnh thực sự là những người có tư duy mới, hành động quyết liệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới?

Trong đột phá về nguồn nhân lực, tỉnh xác định, không chỉ là lao động chất lượng cao cho khu vực kinh tế tư nhân và FDI, mà còn bao gồm cả đội ngũ cán bộ.

Cán bộ trong giai đoạn này phải là những người có đức, có tài, có tâm, có trách nhiệm, ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững của tỉnh hướng tới trở thành tỉnh công nghiệp mạnh và đô thị loại I, thành phố. Đây là yếu tố có tính quyết định trong chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và quản trị toàn bộ quá trình đổi mới, phát triển của tỉnh Hưng Yên theo mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Vấn đề đặt ra, là làm sao truyền cảm hứng, tạo động lực để đội ngũ cán bộ làm việc với tinh thần dấn thân, cống hiến, nhận thức rõ rằng những sứ mệnh, việc mình làm đang làm có ý nghĩa và đóng góp thiết thực cho sự thịnh vượng, hạnh phúc của Nhân dân ngày hôm nay, đồng thời kiến tạo tương lai phát triển tốt đẹp hơn, vì một Hưng Yên giàu mạnh, hiện đại, văn minh, văn hiến, phồn vinh, hạnh phúc.

Tuy nhiên, đi nhanh thì cũng tiềm ẩn rủi ro, nên việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ lãnh đạo, quản lý, hiểu biết pháp luật cho cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm mục tiêu, yêu cầu phát triển của tỉnh là nhiệm vụ vừa cấp bách, thường xuyên, vừa chiến lược lâu dài.

Bên cạnh đó, cần đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện sớm, từ xa những tồn tại, hạn chế để kịp thời uốn nắn, chỉnh sửa, tránh để các vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, gây hậu quả đáng tiếc là điều hết sức quan trọng.

Chính vì vậy, tỉnh Hưng Yên xây dựng chương trình đào tạo trong 5 năm tới. Theo đó, tất cả cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp xã đến cấp tỉnh, đều phải tham gia bồi dưỡng định kỳ hằng năm để bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới và nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý, lãnh đạo. Tỉnh đang xây dựng và triển khai từ năm 2026 chương trình đào tạo theo quy trình bậc thang đối với đội ngũ cán bộ.

Riêng về chuyển đổi số, tỉnh xác định chỉ đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ, nền tảng số hiện đại là chưa đủ mà cần phải có đội ngũ cán bộ trực tiếp ứng dụng, vận hành nền tảng số. Do đó, Hưng Yên đặc biệt coi trọng đào tạo về công nghệ, trang bị kiến thức số cho cán bộ một cách thực chất gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ sư về công nghệ.

Vừa qua, tỉnh đã phối hợp với Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội khai giảng lớp đào tạo văn bằng hai về công nghệ thông tin, quản trị dữ liệu cho 107 cán bộ từ cấp xã đến sở, ngành; đồng thời tiếp tục mở thêm khoá thứ hai cho khoảng 70 học viên trong 6 tháng đầu năm 2026 để chuẩn bị lực lượng cán bộ có chuyên môn vững và hiểu sâu về công nghệ, chuyển đổi số.

Song song với đào tạo, tỉnh cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thu hút, hỗ trợ người có tài năng, nhân lực chất lượng cao lao động về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước của tỉnh với các điều kiện đãi ngộ vượt trội, kể cả về thu nhập và nhà ở, trong đó có đối tượng có thể nhận được sự hỗ trợ bằng tiền lên đến 2 tỷ đồng tiền mặt khi về tỉnh công tác ở một số lĩnh vực then chốt, chiến lược.

Tỉnh xác định đầu tư cho cán bộ là đầu tư phát triển và không tiếc nguồn lực cho công tác đào tạo và thu hút nhân tài, nhân lực chất lượng cao, bởi đây là vấn đề căn cơ, có ý nghĩa quyết định để Hưng Yên phát triển theo hướng tỉnh công nghiệp hiện đại, dựa nhiều hơn vào kinh tế số trong giai đoạn tới.

Xin trân trọng cảm ơn ông!