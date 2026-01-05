Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Vụ hồ chứa nước ở Thái Nguyên bị vỡ: Hỗ trợ, bồi thường hơn 1,5 tỷ đồng cho người dân

Thanh Hiếu
TPO - Công ty cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên đã tổ chức kiểm kê, hỗ trợ thiệt hại cho 141 hộ dân với tổng kinh phí trên 1,55 tỷ đồng. Công ty cũng cung cấp nước sạch tạm thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng và thực hiện các biện pháp cải tạo đất, quan trắc môi trường.

Ngày 5/1, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức cuộc họp về công tác khắc phục hậu quả sự cố tràn bùn do vỡ đập hồ chứa nước của Công ty cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên, xảy ra tại xã Nam Hòa (tỉnh Thái Nguyên) đầu tháng 10/2025.

Tại cuộc họp, Sở NN&MT Thái Nguyên cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố (ngày 7/10/2025), sở phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra thực địa, lấy 28 mẫu quan trắc các thành phần môi trường để đánh giá mức độ, phạm vi ảnh hưởng. UBND xã Nam Hòa đã tổ chức thu gom, khoanh vùng bùn thải phát tán, phối hợp với doanh nghiệp thực hiện các biện pháp cải tạo, phục hồi môi trường.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên đã tổ chức kiểm kê, hỗ trợ thiệt hại cho 141 hộ dân với tổng kinh phí trên 1,55 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty cũng cung cấp nước sạch tạm thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng và tiếp tục thực hiện các biện pháp cải tạo đất, quan trắc môi trường.

Công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên khắc phục sự cố

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan yêu cầu Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo Trạm Y tế xã Nam Hòa rà soát tình hình sức khỏe người dân; tổ chức khám, theo dõi và cấp phát thuốc cho các trường hợp còn biểu hiện mẩn ngứa hoặc có triệu chứng bất thường (nếu có).

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Loan cũng yêu cầu Sở NN&MT tiếp tục đánh giá đầy đủ kết quả quan trắc môi trường, làm rõ mức độ an toàn của nguồn nước giếng và đất sản xuất sau xử lý. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và doanh nghiệp xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc.

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, ngày 7/10/2025, do mưa to, nước từ đồi sản xuất của người dân tràn vào hồ chứa nước tuần hoàn của Công ty cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên. Do lưu lượng nước quá lớn dẫn đến cửa xả an toàn quá tải, bờ bao bị vỡ. Nước bùn tràn xuống diện tích cây trồng, nhà cửa của một số hộ dân.

Ngay sau đó, công ty phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp khắc phục sự cố. Ví như đưa phương tiện đến san gạt bùn đất, hỗ trợ người dân nước sinh hoạt, thống kê thiệt hại và bồi thường cho các hộ dân. Bên cạnh đó, công ty cũng phối hợp lấy mẫu nước, mẫu đất để xét nghiệm và làm rõ nguyên nhân sự cố.

Thanh Hiếu
