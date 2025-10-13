Cận cảnh khu vực hồ chứa nước ở Thái Nguyên bị vỡ, 80 hộ dân bị ảnh hưởng

TPO - UBND xã Nam Hòa đã phối hợp với các sở, ngành lấy mẫu nước, đất của khu dân cư bị ảnh hưởng vụ vỡ bờ hồ chứa nước để kiểm tra chất lượng; đồng thời, tổ chức họp với khoảng 80 hộ dân bị ảnh hưởng để tìm phương án giải quyết phù hợp.