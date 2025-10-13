Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cận cảnh khu vực hồ chứa nước ở Thái Nguyên bị vỡ, 80 hộ dân bị ảnh hưởng

Thanh Hiếu- Đức Nguyễn- Dương Triều

TPO - UBND xã Nam Hòa đã phối hợp với các sở, ngành lấy mẫu nước, đất của khu dân cư bị ảnh hưởng vụ vỡ bờ hồ chứa nước để kiểm tra chất lượng; đồng thời, tổ chức họp với khoảng 80 hộ dân bị ảnh hưởng để tìm phương án giải quyết phù hợp.

tp-2.jpg
tp-5.jpg
tp-6.jpg
Từ ngày 7/10, do trời mưa rất to, cùng với nước từ trên đồi đổ xuống khu vực hồ chứa nước tuần hoàn của Công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên (xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) gây vỡ bờ bao. Nước từ hồ chứa tràn ra ngoài vào ruộng đồng, thậm chí là nhà cửa của một số hộ dân khu vực lân cận.
z7112481911606-a957616d15ae75d92892f31f42254128-7002.jpg
Chỉ tay vào vết bùn còn hằn cao trên tường, ông Vi Văn Sáu﻿ (xóm Gốc Thị, xã Nam Hòa) kể lại: “Sáng 7/10, tôi thấy bùn từ trên dốc đổ xuống, tràn kín cả sân, ngập vào nhà sâu khoảng 80-90cm. Đồ đạc bị vùi lấp hết, chỉ kịp chạy ra ngoài kêu cứu.”
tp-6-8216.jpg
Sau khi bùn dừng chảy, gia đình phải huy động hơn chục người dọn lớp bùn đặc quánh mới tạm khơi thông được lối ra vào trong nhà. Hiện tại, nhiều khu vực nhà ông vẫn dính bùn, công nhân nhà máy vẫn có mặt ở sau vườn để hút.
tp-5-9673.jpg
HÌnh ảnh nước bùn﻿ tràn qua bờ bao tràn vào nhà dân (ảnh: Gia đình ông Vi Văn Sáu cung cấp).
tp-4-1688.jpg
tp-7-7578.jpg
tp-3-677.jpg
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đỗ Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên cho biết, ngày 7/10, do mưa to, một phần bờ bao hồ chứa nước tuần hoàn của công ty đã bị vỡ. Khu vực vỡ dài khoảng 2m-3m, hiện đã được gia cố, khắc phục.
tp-9.jpg
﻿tp-5-6440.jpg
tp-2-9534.jpg
Lý giải nguyên nhân vỡ bờ bao, ông Bình cho biết: Bên cạnh hồ chứa nước tuần hoàn của công ty là đồi của người dân. Mỗi khi mưa xuống, nước và bùn đất trên đồi tràn xuống hồ rồi tích lắng dần. Đợt mưa vừa qua, cống xả tràn của công ty quá tải, dẫn đến một đoạn bờ bao bị vỡ tràn xuống nhà dân.
tp-10.jpg﻿
1-9523.jpg﻿
tp-3-6829.jpg
Nước và bùn đã tràn vào diện tích keo, ruộng vườn và nhà dân. Công ty đã cử người và phương tiện đến hỗ trợ người dân san gạt bùn đất, trước mắt hỗ trợ người dân nước sinh hoạt. Bên cạnh đó, công ty cũng đang làm việc với cơ quan chức năng để thống kê thiệt hại các hộ dân và bàn phương án bồi thường phù hợp. Công ty cũng phối hợp với Sở NN&MT, Sở Y tế lấy mẫu nước, đất để xét nghiệm, kiểm tra chất lượng và làm rõ nguyên nhân sự cố.
1000029983-5351.jpg
Ông Kiều Xuân Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hòa cho biết, sau khi nhận được thông tin chính quyền địa phương đã phối hợp xác minh. Kết quả cho thấy, do mực nước quá lớn dẫn đến xói bờ rồi vỡ bờ hồ chứa nước tuần hoàn của công ty. Khu vực vỡ rộng từ 3-5m, kéo theo nước chứa bùn tràn vào nhà người dân xung quanh. Theo ông Thịnh, hiện UBND xã đã phối hợp lấy mẫu nước, đất để xét nghiệm, kiểm tra chất lượng hiện chưa có kết quả; đồng thời, đã tổ chức họp với khoảng 80 hộ dân bị ảnh hưởng để tìm phương án giải quyết phù hợp.
Thanh Hiếu- Đức Nguyễn- Dương Triều
