Cận cảnh khu vực hồ chứa nước ở Thái Nguyên bị vỡ, 80 hộ dân bị ảnh hưởng

TPO - UBND xã Nam Hòa đã phối hợp với các sở, ngành lấy mẫu nước, đất của khu dân cư bị ảnh hưởng vụ vỡ bờ hồ chứa nước để kiểm tra chất lượng; đồng thời, tổ chức họp với khoảng 80 hộ dân bị ảnh hưởng để tìm phương án giải quyết phù hợp.
Từ ngày 7/10, do trời mưa rất to, cùng với nước từ trên đồi đổ xuống khu vực hồ chứa nước tuần hoàn của Công ty cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên (xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) gây vỡ bờ bao. Nước từ hồ chứa tràn ra ngoài vào ruộng đồng, thậm chí là nhà cửa của một số hộ dân khu vực lân cận.
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đỗ Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần luyện kim đen Thái Nguyên cho biết, ngày 7/10, do mưa to, một phần bờ bao hồ chứa nước tuần hoàn của công ty đã bị vỡ. Khu vực vỡ dài khoảng 2m-3m, hiện đã được gia cố, khắc phục.
Lý giải nguyên nhân vỡ bờ bao, ông Bình cho biết: Bên cạnh hồ chứa nước tuần hoàn của công ty là đồi của người dân. Mỗi khi mưa xuống, nước và bùn đất trên đồi tràn xuống hồ rồi tích lắng dần. Đợt mưa vừa qua, cống xả tràn của công ty quá tải, dẫn đến một đoạn bờ bao bị vỡ tràn xuống nhà dân.
Nước và bùn đã tràn vào diện tích keo, ruộng vườn và nhà dân. Công ty đã cử người và phương tiện đến hỗ trợ người dân san gạt bùn đất, trước mắt hỗ trợ người dân nước sinh hoạt. Bên cạnh đó, công ty cũng đang làm việc với cơ quan chức năng để thống kê thiệt hại các hộ dân và bàn phương án bồi thường phù hợp. Công ty cũng phối hợp với Sở NN&MT, Sở Y tế lấy mẫu nước, đất để xét nghiệm, kiểm tra chất lượng và làm rõ nguyên nhân sự cố.