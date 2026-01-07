Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ ý tưởng thực hiện đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu

Sáng 7/1, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025-2030, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đã trình bày tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) theo phương thức PPP (hợp đồng BT, xây dựng - chuyển giao).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh báo cáo về dự án xây dựng đường vượt biển nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ). Ảnh: Ngô Tùng

Theo ông Vinh, trong bối cảnh TPHCM sau sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính có không gian phát triển rộng lớn, yêu cầu tăng cường kết nối nội vùng và liên vùng, đặc biệt là kết nối không gian kinh tế biển đặt ra hết sức cấp thiết.

Khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu có tiềm năng lớn về kinh tế biển, du lịch, logistics, công nghiệp cảng biển. Tuy nhiên, hiện chưa có tuyến đường kết nối trực tiếp, việc đi lại chủ yếu phụ thuộc vào các tuyến đường bộ vòng xa hoặc giao thông thủy chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Vì thế, việc đầu tư xây dựng đường ven biển kết nối TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có ý nghĩa chính trị, chiến lược quan trọng, góp phần hình thành trục kết nối ven biển trực tiếp, rút ngắn khoảng cách giao thông, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển đô thị, kinh tế biển của thành phố.

“Dự án cũng tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch chất lượng cao, logistics, dịch vụ cảng biển, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững khu vực ven biển. Việc đầu tư xây dựng đường ven biển là cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển TPHCM trong giai đoạn đổi mới và yêu cầu thực tiễn”, ông Vinh nhấn mạnh.

Từ đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM trình Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM xem xét cho ý kiến thống nhất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết nối TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ theo hình thức đối tác công tư - PPP (hợp đồng BT, xây dựng - chuyển giao). Đồng thời, UBND thành phố triển khai thực hiện điều chỉnh các quy hoạch có liên quan, đảm bảo đúng quy định, quy trình, thẩm quyền thực hiện dự án.

Thông tin về ý tưởng thực hiện dự án này, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, người dân, cán bộ từ trung tâm TPHCM đi về khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu chủ yếu phải di chuyển theo tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây qua địa phận tỉnh Đồng Nai. Do vậy, lãnh đạo thành phố đặt vấn đề nghiên cứu một tuyến kết nối trực tiếp giữa TPHCM và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo ông Quang, khi xem qua bản đồ thì có hai hướng thực hiện. Một là băng qua khu vực Nhà Bè, hai là phát triển theo hướng Cần Giờ. Qua đánh giá thực tế, việc mở đường tại Nhà Bè gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc và quãng đường cũng xa hơn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh bên lề hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Trong khi đó, thành phố đang có chiến lược phát triển mạnh mẽ về phía biển Cần Giờ. Theo ông Quang, khoảng cách từ Cần Giờ đến Bãi Trước, Bãi Sau của phường Vũng Tàu chỉ khoảng 13-14 km. Trên cơ sở đó, thành phố đã làm việc với các nhà đầu tư chiến lược và thống nhất ý tưởng xây dựng một cây cầu 6 làn xe, xuất phát từ điểm xa nhất của dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Ý tưởng ban đầu của công trình này có hai phần. Một phần chạy nổi trên mặt biển, sau đó đi đến khoảng thông thuyền sẽ xây dựng phần chạy ngầm dưới đáy biển tương tự như hầm Thủ Thiêm. Theo phương án này, hai đảo nhân tạo sẽ được đắp ở hai bên khoảng thông thuyền để kết nối phần cầu và phần hầm. “Phương án này dễ thi công và tiết kiệm chi phí hơn so với việc xây cầu treo trên cao”, ông Quang nói và cho biết dự kiến công trình thi công trong khoảng 3 năm.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết, khi hệ thống hạ tầng đồng bộ như mở rộng đường Rừng Sác, xây cầu Cần Giờ và các tuyến đường kết nối vào trung tâm, thời gian di chuyển bằng ô tô từ trung tâm thành phố về đến khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ còn khoảng 70 phút, tối ưu hơn hẳn so với việc đi đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây vốn thường đối mặt với tình trạng tắc nghẽn giao thông.