Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tuyên Quang

TPO - Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia đã kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại Tuyên Quang, từ tổ chức bộ máy, hiệp thương, lập danh sách cử tri đến tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự.

Chiều 7/1, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do ông Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn – đã làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Tuyên Quang về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026–2031.

Quang cảnh buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, đúng định hướng, đúng trình tự, thủ tục và tiến độ theo quy định. Hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về bầu cử được ban hành đầy đủ, kịp thời từ tỉnh đến cơ sở. UBND các cấp đã thành lập 886 tổ chức phụ trách bầu cử, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần; tổ chức tập huấn cho 689 đại biểu, tập trung quán triệt Luật Bầu cử và các văn bản hướng dẫn.

Ông Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu ý kiến

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan. Đến ngày 10/12/2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất giới thiệu 5.953 người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, trong đó ĐBQH khóa XVI tối thiểu 14 người; đại biểu HĐND tỉnh tối thiểu 101 người; đại biểu HĐND cấp xã 5.838 người.

Theo phân bổ của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Tuyên Quang có 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, gồm 2 đơn vị bầu 2 đại biểu và 2 đơn vị bầu 3 đại biểu. Đối với bầu cử HĐND các cấp, toàn tỉnh đã ấn định và công bố 757 đơn vị bầu cử, bảo đảm hợp lý về dân số, thuận lợi về địa lý và giao thông.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh đã trao đổi, làm rõ thêm các nội dung liên quan đến tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; khai thác dữ liệu dân cư quốc gia; điều chỉnh danh sách cử tri; hướng dẫn sử dụng con dấu bầu cử.

Đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của tỉnh Tuyên Quang, các thành viên Đoàn giám sát nhấn mạnh đây là kỳ bầu cử đầu tiên sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc lớn.

Đoàn đề nghị tỉnh bám sát tiến độ, hoàn thành việc thành lập các tổ bầu cử trước ngày 31/1; ưu tiên cán bộ có kinh nghiệm, năng lực; tổ chức tập huấn ngay sau khi thành lập; đồng thời tăng cường tuyên truyền, chủ động nắm tình hình, không để các thế lực xấu lợi dụng bầu cử gây mất ổn định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc khẳng định công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh đến nay cơ bản đáp ứng yêu cầu, đúng tiến độ.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chủ động đấu tranh, phản bác thông tin sai trái; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng. Đồng thời, tỉnh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia về nguồn lực, kinh phí.

Kết luận buổi làm việc, ông Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của Tuyên Quang, đặc biệt là cách làm sáng tạo trong tuyên truyền, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong Nhân dân.

Ông Bùi Quang Huy lưu ý tỉnh chuẩn bị chu đáo cho hiệp thương lần hai và lần ba; rà soát kỹ hồ sơ người ứng cử; tổ chức lấy ý kiến cử tri thực chất; bảo đảm đúng các mốc thời gian; tăng cường kiểm tra, giám sát và giữ vững an ninh, trật tự.

Những kiến nghị từ cơ sở sẽ được Đoàn tổng hợp, báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia nhằm kịp thời tháo gỡ, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, bảo đảm đúng luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.