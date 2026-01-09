Nhất trí giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Trung tướng Nguyễn Viết Tuyên, Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; giới thiệu danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội gồm 1 người là Đại tướng Phan Văn Giang.

Ý kiến cử tri nhất trí khẳng định, Đại tướng Phan Văn Giang có lý lịch trong sạch, rõ ràng; lập trường kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; tác phong dân chủ, công bằng, thẳng thắn, chính trực, liêm chính, nói đi đôi với làm, không cơ hội, vụ lợi; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và hậu phương Quân đội; giải quyết tốt mối quan hệ công tác với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, có uy tín cao với Đảng, Nhà nước, nhân dân và toàn quân; có sức khỏe tốt, tư duy nhạy bén, tầm nhìn chiến lược, kiến thức toàn diện về quân sự, quốc phòng, văn hóa, xã hội; có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng-an ninh và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quang cảnh hội nghị.

Trên cương vị là đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại tướng Phan Văn Giang tích cực tham mưu xây dựng chủ trương, đường lối phát triển đất nước; chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế về quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới.

Trên cương vị là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, đồng chí chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Quân ủy Trung ương triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, đề án, luật về quân sự, quốc phòng bảo đảm chất lượng với nhiều chính sách vượt trội, phù hợp đặc thù quân sự và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chỉ đạo các cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiến hành đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội; chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương về tiếp tục điều chỉnh tổ chức Quân đội tinh, gọn, mạnh; tổ chức quân sự địa phương phù hợp điều chỉnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn tình cảm và ý kiến đóng góp chân thành của cử tri; nhấn mạnh sẽ luôn thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử; dành nhiều thời gian gặp gỡ cử tri; kịp thời đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; thường xuyên đổi mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; thực hiện tốt việc nêu gương; không ngừng nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tại hội nghị, 100% cử tri đã biểu quyết nhất trí giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.