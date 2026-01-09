Bốn tỉnh/thành phố miền Bắc ô nhiễm không khí nghiêm trọng hôm nay

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

TPO - Sáng nay (9/1), ô nhiễm không khí có xu hướng nghiêm trọng hơn và lan rộng hơn ở các tỉnh miền Bắc, trong đó Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Nguyên ghi nhận ô nhiễm ở ngưỡng xấu đến rất xấu.

Từ hôm qua (8/1), do điều kiện thời tiết không thuận lợi, miền Bắc bắt đầu ô nhiễm không khí trở lại. Hôm nay (9/1), ô nhiễm có xu hướng mở rộng cả về phạm vi và gia tăng cả về mức độ.

Theo ứng dụng quan trắc không khí của Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại Thủ đô Hà Nội có hai điểm đo lên ngưỡng xấu là công viên Thanh Xuân và đường Nguyễn Văn Cừ với khuyến cáo có hại cho sức khoẻ mọi người, riêng điểm đo tại cổng Parabol Đại học Bách Khoa Hà Nội, ô nhiễm lên ngưỡng rất xấu (rất có hại cho sức khoẻ mọi người).

Tỉnh Hưng Yên, nơi có mật độ dân cư đông, đô thị hoá nhanh, nhiều cơ sở sản xuất, làng nghề cũng là địa phương thường xuyên hứng chịu các đợt ô nhiễm không khí vào mùa đông.

Lúc 6h15 sáng nay, điểm đo tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên trên đường Nguyễn Văn Linh ghi nhận mức ô nhiễm rất xấu, cao hơn cả Hà Nội. Ngày hôm qua, điểm đo này cũng ghi nhận chất lượng không khí ở mức rất xấu.

z7411735781732-99ba6920d93d4b72350f13139d9acf73.jpg
Tình trạng ô nhiễm không khí lúc 7h20 sáng nay tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Nguyên. Nguồn: VN Air.

Thái Nguyên cũng là một điểm nóng ô nhiễm không khí tại miền Bắc. Sáng nay cả ba điểm đo ở Thái Nguyên gồm điểm đo số 10 đường Hùng Vương (phường Phan Đình Phùng), điểm đo tại Sân vận động Gang Thép (phường Tích Lương) và điểm đo tại phường Quan Triều đều ở ngưỡng xấu, có hại cho sức khoẻ mọi người.

Hải Phòng hôm nay cũng ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí trên khu vực thuộc tỉnh Hải Dương cũ với chỉ số chất lượng không khí lên ngưỡng xấu. Tình trạng ô nhiễm không khí ở ngưỡng kém và xấu trong sáng nay cũng xuất hiện tại Bắc Ninh và Phú Thọ.

Theo dự báo chất lượng không khí của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, tình trạng ô nhiễm sẽ tiếp diễn trong ngày mai. Trong khi đó, hệ thống dự báo chất lượng không khí Hanoi Air dự báo, tình trạng ô nhiễm sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Bắc.

image-5.jpg
Miền Bắc lại bước vào đợt ô nhiễm không khí mới.

Theo TS. Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, ô nhiễm không khí ở khu vực miền Bắc có tính chất liên vùng, liên ngành. Vì vậy, việc giải quyết bài toán ô nhiễm không khí ở miền Bắc vào mùa đông cần sự chung tay phối hợp giữa các địa phương trong Vùng Thủ đô. Đây cũng là cách mà Bắc Kinh, Trung Quốc đã làm để có thể cải thiện chất lượng không khí.

Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng nêu nêu giải pháp xây dựng quy chế phối hợp, biện pháp quản lý chất lượng môi trường không khí liên vùng, liên tỉnh và vận hành Hệ thống cảnh báo, dự báo, kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí quốc gia đặt tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ cũng tham mưu với Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về giải quyết ô nhiễm không khí, đặc biệt là tại Vùng Thủ đô nhằm tăng cường, phát huy hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị vào một nhiệm vụ tuy khó khăn, nhưng cấp bách và cần thiết này.

Nguyễn Hoài
