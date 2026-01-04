Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Diễn biến thời tiết TPHCM trong tuần đầu năm 2026

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong 10 ngày đầu năm 2026, thời tiết TPHCM phổ biến ngày nắng, không mưa. Riêng từ ngày 1-4/1 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; từ 7-8/1 sáng sớm trời se lạnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong tuần đầu năm 2026, không khí lạnh được tăng cường mạnh xuống phía Nam, khoảng ngày 5-6/1 được tăng cường bổ sung thêm.

Bên cạnh đó, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Bộ hoạt động không mạnh, khoảng ngày 4-5/1 có xu hướng lấn Tây. Nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt và tác động đến khu vực Nam Bộ vào khoảng ngày 5-7/1.

Từ những hình thế thời tiết trên, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo thời tiết TPHCM trong 10 ngày đầu năm 2026 phổ biến ngày nắng, không mưa. Riêng thời kỳ từ ngày 1-4/1 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ 7-8/1 sáng sớm trời se lạnh.

tp-ve-que-202103.jpg
Trong 10 ngày đầu năm 2026, thời tiết TPHCM phổ biến ngày nắng, không mưa. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Trên các vùng biển TPHCM, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ phổ biến ở mức cấp 5, giật cấp 6-7, độ cao sóng từ 1,5-3 m, biển động nhẹ. Từ ngày 1-4/1 và từ ngày 6/1 trở đi, gió có khả năng mạnh dần lên mức cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Nhiệt độ trung bình xấp xỉ đến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ, phổ biến dao động từ 25-27 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Tổng lượng mưa tuần cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, phổ biến trong khoảng từ 5-20 mm, có nơi trên 20 mm.

Hữu Huy
#Thời tiết #TPHCM #2026 #nắng #mưa #gió #biển

