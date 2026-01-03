Giải mã hiện tượng ‘lưới mây’ bao phủ bầu trời TP.HCM

TPO - Bầu trời sáng đến trưa nay tại TP.HCM với hình thù đặc biệt đã thu hút sự hiếu kỳ của người dân. Nhiều người chia sẻ hình ảnh được cho là hiếm thấy này lên mạng xã hội và tỏ ra lo lắng về thời tiết xấu. Tuy nhiên, chuyên gia khí tượng thủy văn đây là hiện tượng tự nhiên, không đáng lo ngại, đồng thời cho biết nguyên nhân.