Giải mã hiện tượng ‘lưới mây’ bao phủ bầu trời TP.HCM

TPO - Bầu trời sáng đến trưa nay tại TP.HCM với hình thù đặc biệt đã thu hút sự hiếu kỳ của người dân. Nhiều người chia sẻ hình ảnh được cho là hiếm thấy này lên mạng xã hội và tỏ ra lo lắng về thời tiết xấu. Tuy nhiên, chuyên gia khí tượng thủy văn đây là hiện tượng tự nhiên, không đáng lo ngại, đồng thời cho biết nguyên nhân.
Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, dự báo khu vực TPHCM từ ngày 3-10/1, gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 2,5m – 4,7m, biển động mạnh. Từ ngày 3-6/1, thủy triều trạm Vũng Tàu lên chậm và ở mức cao từ 420-426cm, đợt triều cường này có thể gây ngập lụt ở các vùng trũng, ven biển, ven sông; có thể xuất hiện nước dâng ven biển do gió mạnh, sóng lớn do kết hợp triều cường.