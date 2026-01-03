Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Giải mã hiện tượng ‘lưới mây’ bao phủ bầu trời TP.HCM

Hương Chi

TPO - Bầu trời sáng đến trưa nay tại TP.HCM với hình thù đặc biệt đã thu hút sự hiếu kỳ của người dân. Nhiều người chia sẻ hình ảnh được cho là hiếm thấy này lên mạng xã hội và tỏ ra lo lắng về thời tiết xấu. Tuy nhiên, chuyên gia khí tượng thủy văn đây là hiện tượng tự nhiên, không đáng lo ngại, đồng thời cho biết nguyên nhân.

tp-may.jpg
tp-may-10.jpg
Từ sáng đến trưa 3/1, trên bầu trời TPHCM, xuất hiện mây bao phủ với hình thù﻿ đặc biệt.
tp-may-5.jpg
tp-may-1.jpg
Mây﻿ liên kết nhau, trông giống như tấm lưới bao phủ cả bầu trời. Cùng với tiết trời se lạnh và hiện tượng mây “lạ” kéo dài từ sáng đến trưa tại TPHCM.
tp-may-2.jpg
Nhiều người đã chụp ảnh mây kỳ lạ và đăng tải lên mạng xã hội với nhiều bình luận, suy đoán khác nhau.
tp-may-6.jpg
tp-may-4.jpg
Liên quan hiện tượng﻿ trên, đại diện Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, mây trên bầu trời TPHCM sáng nay, người dân quen gọi là "lưới mây" hay “mây mắt cáo”, thực chất là loại mây tầng tích (stratocumulus) hoặc mây dạng sóng (undulatus).
tp-may-3.jpg
tp-may-9.jpg
Về nguyên nhân hình thành mây như trên, chuyên gia cho biết có nhiều yếu tố. Trong đó có việc xáo trộn không khí, khi gió mạnh ở tầng thấp hoặc sự kết hợp giữa không khí lạnh trên cao và không khí ẩm bốc lên làm cho các đám mây bị "xé rách" thành những dải hoặc mảng nhỏ.
tp-may-8.jpg
Cụ thể, mây tầng tích﻿ (Stratocumulus) là loại mây hình thành ở tầng thấp, có dạng cụm tròn, xếp thành hàng hoặc gợn sóng, tạo thành các "nắm" mây lớn hoặc dải dài trên bầu trời.
tp-may-12.jpg
Trong khi đó, mây dạng sóng﻿ (Undulatus) được hình thành khi mây tầng tích bị xáo trộn bởi gió theo chiều ngang, chúng tạo ra các đường cong, gợn sóng, trông giống như những con sóng trên biển hoặc vảy rồng.
tp-may-7.jpg
tp-may-01.jpg
Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, đây là một hiện tượng khí tượng tự nhiên, do sự vận động của các lớp mây tầng tích tạo ra, mang lại vẻ đẹp kỳ thú cho bầu trời và thường không đáng lo ngại.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, dự báo khu vực TPHCM từ ngày 3-10/1, gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 2,5m – 4,7m, biển động mạnh. Từ ngày 3-6/1, thủy triều trạm Vũng Tàu lên chậm và ở mức cao từ 420-426cm, đợt triều cường này có thể gây ngập lụt ở các vùng trũng, ven biển, ven sông; có thể xuất hiện nước dâng ven biển do gió mạnh, sóng lớn do kết hợp triều cường.

Hương Chi
#lưới mây #hiện tượng lạ #se lạnh #bầu trời #thời tiết #TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục