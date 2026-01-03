TPHCM lạnh 19 độ C

Sáng sớm 3/1, nhiều khu vực tại TPHCM có cảm giác se lạnh rõ rệt, đặc biệt ở những khu vực trống trải, nhiều gió.

Trên đường phố, nhiều người đi đường phải mặc thêm áo khoác mỏng để giữ ấm. Các em nhỏ được phụ huynh chuẩn bị áo ấm, khẩu trang để tránh lạnh. Không khí mát mẻ khiến không ít người cảm thấy dễ chịu.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, một bộ phận không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc đang khuếch tán mạnh xuống phía Nam, gây ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết tại TPHCM và các tỉnh lân cận.

Người dân TPHCM khoác thêm áo, đeo bao tay khi ra đường để giữ ấm.

Theo ông Lê Đình Quyết - Trưởng phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong hai ngày cuối tuần (3 - 4/1), thời tiết tại TPHCM và các vùng lân cận tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm nhiệt do ảnh hưởng của không khí lạnh. Nền nhiệt thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 20 đến 21 độ C. Tuy nhiên, tại khu vực phía Đông Bắc thành phố và các khu vực giáp ranh, nhiệt độ sẽ giảm sâu hơn, chạm mốc 19 độ C.

Các địa phương dự kiến đón mức nhiệt 19 độ C bao gồm các xã, phường như: Bà Điểm, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Thủ Dầu Một, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tân Uyên. Dù ban đêm và sáng sớm trời trở lạnh, nhưng vào ban ngày, nhiệt độ cao nhất vẫn duy trì ở ngưỡng từ 30 đến 31 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm kèm theo trạng thái nắng hanh là đặc điểm thời tiết đáng lưu ý trong hai ngày nghỉ cuối tuần này.

Ngay khi đợt lạnh này suy yếu, khoảng ngày 6 - 7/1, một đợt lạnh mới bổ sung tiếp tục tăng cường xuống phía Nam khiến nền nhiệt khu vực Nam bộ giảm nhẹ từ giữa tuần sau.



Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Nam Bộ trong hai ngày 3 - 4/1 duy trì trạng thái ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29 – 32 độ C, có nơi trên 32 độ C; nhiệt độ thấp nhất dao động 21 – 24 độ C, riêng khu vực miền Đông có nơi giảm sâu xuống dưới 21 độ C.