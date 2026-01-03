Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

TPHCM lạnh 19 độ C

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ảnh hưởng từ khối không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ tại TPHCM giảm sâu. Dự báo mức nhiệt thấp nhất chạm mốc 19 độ C.

Sáng sớm 3/1, nhiều khu vực tại TPHCM có cảm giác se lạnh rõ rệt, đặc biệt ở những khu vực trống trải, nhiều gió.

Trên đường phố, nhiều người đi đường phải mặc thêm áo khoác mỏng để giữ ấm. Các em nhỏ được phụ huynh chuẩn bị áo ấm, khẩu trang để tránh lạnh. Không khí mát mẻ khiến không ít người cảm thấy dễ chịu.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, một bộ phận không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc đang khuếch tán mạnh xuống phía Nam, gây ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết tại TPHCM và các tỉnh lân cận.

image.jpg
Người dân TPHCM khoác thêm áo, đeo bao tay khi ra đường để giữ ấm.

Theo ông Lê Đình Quyết - Trưởng phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong hai ngày cuối tuần (3 - 4/1), thời tiết tại TPHCM và các vùng lân cận tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm nhiệt do ảnh hưởng của không khí lạnh. Nền nhiệt thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 20 đến 21 độ C. Tuy nhiên, tại khu vực phía Đông Bắc thành phố và các khu vực giáp ranh, nhiệt độ sẽ giảm sâu hơn, chạm mốc 19 độ C.

Các địa phương dự kiến đón mức nhiệt 19 độ C bao gồm các xã, phường như: Bà Điểm, Thái Mỹ, Nhuận Đức, Thủ Dầu Một, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tân Uyên. Dù ban đêm và sáng sớm trời trở lạnh, nhưng vào ban ngày, nhiệt độ cao nhất vẫn duy trì ở ngưỡng từ 30 đến 31 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm kèm theo trạng thái nắng hanh là đặc điểm thời tiết đáng lưu ý trong hai ngày nghỉ cuối tuần này.

Ngay khi đợt lạnh này suy yếu, khoảng ngày 6 - 7/1, một đợt lạnh mới bổ sung tiếp tục tăng cường xuống phía Nam khiến nền nhiệt khu vực Nam bộ giảm nhẹ từ giữa tuần sau.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Nam Bộ trong hai ngày 3 - 4/1 duy trì trạng thái ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29 – 32 độ C, có nơi trên 32 độ C; nhiệt độ thấp nhất dao động 21 – 24 độ C, riêng khu vực miền Đông có nơi giảm sâu xuống dưới 21 độ C.

Anh Nhàn
#Dự báo thời tiết lạnh sâu tại TP.HCM #Ảnh hưởng của không khí lạnh đến khí hậu TP.HCM #Nhiệt độ thấp nhất mùa đông 2025 #Thời tiết se lạnh và khô hanh #Chính sách phòng tránh thời tiết lạnh đột ngột #Ảnh hưởng của nhiệt độ đến sức khỏe người dân #Thời tiết dịp Tết Dương lịch 2026 tại TP.HCM #Biến đổi khí hậu và dự báo thời tiết cuối năm #Tác động của sương mù nhẹ sáng sớm #Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm tại TP.HCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục