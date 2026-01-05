Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Lan truyền Clip xe tải chạy ngược chiều để đỡ mất 1 km, công an vào cuộc

Cộng đồng mạng tỏ ra bức xúc trước clip tài xế xe tải chạy ngược chiều trên đường Trần Văn Giàu, xã Bình Lợi (TPHCM).

Ngày 5/1, Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đang xác minh, mời tài xế chạy ngược chiều trên đường Trần Văn Giàu, xã Bình Lợi.

chay-nguoc-chieu.png
Xe tải chạy ngược chiều để đi nhanh hơn.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip xe tải chạy trên đường Trần Văn Giàu, hướng từ Tỉnh lộ 10 về đường Mai Bá Hương. Khi đi qua giao lộ đường Trần Văn Giàu - Võ Hữu Lợi, tài xế chạy ngược chiều để rẽ trái vào đường Võ Hữu Lợi.

Nguyên nhân là nếu rẽ đúng quy định, tài xế phải chạy thêm 1 km nữa đến giao lộ để quay đầu.

Đáng chú ý, lúc này có đông phương tiện qua lại gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Vụ việc được ghi lại đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc.

Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho hay theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, xe tải chạy ngược chiều sẽ bị phạt tiền từ 18-20 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

nld.com.vn
#tài xế xe tải chạy ngược chiều #TPHCM #đường Trần Văn Giàu #vi phạm giao thông #CSGT TPHCM #chạy ngược chiều

Xem thêm

Cùng chuyên mục