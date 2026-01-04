Dịp Tết Dương lịch: Sale sập sàn tới 90%, vẫn ế khách

TPO - Trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2026, nhiều thương hiệu thời trang ở TPHCM đã tung khuyến mãi "khủng" lên đến 90%, cùng nhiều quà tặng, ưu đãi hấp dẫn khác chờ khách đến mua sắm.
Tuy chỉ có giá chưa tới 200.000 đồng/sản phẩm, nhưng các mặt hàng thời trang rất chất lượng, có thương hiệu. "Quần áo nam - nữ, người lớn - trẻ em đều có các chương trình giảm giá hấp dẫn. Dịp Tết nên nhiều khách đến siêu thị để vui chơi, ăn uống kết hợp mua sắm rất thuận tiện" - chị Thiên An (ngụ phường Chợ Lớn) chia sẻ.
Tung khuyến mãi đỏ rực nhưng nhiều shop thời trang khá vắng khách. Theo tìm hiểu, hiện nay khách hàng không cần đến trực tiếp cửa hàng để lựa chọn mà còn có thể mua online, nhận hàng tận nơi...
Bên cạnh đó, các chương trình khuyến mãi gần như diễn ra thường xuyên. Trước Tết đã có những đợt bán hàng giảm giá lớn, người tiêu dùng đã mua đủ đồ dùng trước đó
Tăng khuyến mãi, tăng ưu đãi là một trong những giải pháp để doanh nghiệp tăng doanh số bán hàng ngay từ đầu năm, đồng thời giúp người dân yên tâm mua sắm, không lo tăng giá dịp Tết