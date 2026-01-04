Dịp Tết Dương lịch: Sale sập sàn tới 90%, vẫn ế khách

TPO - Trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2026, nhiều thương hiệu thời trang ở TPHCM đã tung khuyến mãi "khủng" lên đến 90%, cùng nhiều quà tặng, ưu đãi hấp dẫn khác chờ khách đến mua sắm.