Dịp Tết Dương lịch: Sale sập sàn tới 90%, vẫn ế khách

Uyên Phương

TPO - Trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2026, nhiều thương hiệu thời trang ở TPHCM đã tung khuyến mãi "khủng" lên đến 90%, cùng nhiều quà tặng, ưu đãi hấp dẫn khác chờ khách đến mua sắm.

tp-thoi-trang-uyen-phuong-18.jpg
Tại nhiều siêu thị, trung tâm thương mại ở TPHCM, các quầy hàng kinh doanh thời trang đều tung khuyến mãi khủng dịp Tết Dương lịch 2026. Trong đó, mặt hàng áo dài với đủ chất liệu, kiểu dáng đẹp mắt có giá chỉ 349.000 đồng/bộ được nhiều khách hàng chọn mua để mặc dịp Tết.
tp-thoi-trang-uyen-phuong-19.jpg
"Chỉ với 2 triệu đồng, tôi mua được 5 chiếc áo thun xịn, 3 chiếc quần jean cùng nhiều phụ kiện khác, tha hồ mặc đẹp cả tuần. Mỗi sản phẩm chỉ từ 149.000 - 200.000 đồng, nhiều sản phẩm giảm giá tới 80 - 90%, thậm chí tới 100% vì "mua 1 tặng 1". Thực sự chưa lúc nào quần áo thời trang lại có giá tốt như lúc này" - anh Hiền (quê An Giang) hào hứng nói.
tp-thoi-trang-uyen-phuong-9.jpg
tp-thoi-trang-uyen-phuong-8.jpg
Tuy chỉ có giá chưa tới 200.000 đồng/sản phẩm, nhưng các mặt hàng thời trang rất chất lượng, có thương hiệu. "Quần áo nam - nữ, người lớn - trẻ em đều có các chương trình giảm giá hấp dẫn. Dịp Tết nên nhiều khách đến siêu thị để vui chơi, ăn uống kết hợp mua sắm rất thuận tiện" - chị Thiên An (ngụ phường Chợ Lớn) chia sẻ.
tp-thoi-trang-uyen-phuong-13.jpg
Nhiều thương hiệu lớn treo bảng giảm giá đỏ rực ngay trước cửa hàng nhằm thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Từ quần áo, giày dép, túi xách... "Đầu năm cửa hàng tung khuyến mãi "khủng" để kích cầu mua sắm, cũng như một lời chúc may mắn đến khách hàng đã ủng hộ trong suốt năm qua" - nhân viên một cửa hàng thời trang tại trung tâm thương mại ở phường Sài Gòn (TPHCM) cho biết.
tp-thoi-trang-uyen-phuong-11.jpg
Khách hàng tha hồ lựa chọn những sản phẩm phù hợp để làm đẹp trong năm mới
tp-thoi-trang-uyen-phuong-25.jpg
tp-thoi-trang-uyen-phuong-24.jpg
tp-thoi-trang-uyen-phuong-21.jpg
Tung khuyến mãi đỏ rực nhưng nhiều shop thời trang khá vắng khách. Theo tìm hiểu, hiện nay khách hàng không cần đến trực tiếp cửa hàng để lựa chọn mà còn có thể mua online, nhận hàng tận nơi...
tp-thoi-trang-uyen-phuong-23.jpg
tp-thoi-trang-uyen-phuong-6.jpg
tp-thoi-trang-uyen-phuong-5.jpg
Bên cạnh đó, các chương trình khuyến mãi gần như diễn ra thường xuyên. Trước Tết đã có những đợt bán hàng giảm giá lớn, người tiêu dùng đã mua đủ đồ dùng trước đó
tp-thoi-trang-uyen-phuong-4.jpg
tp-thoi-trang-uyen-phuong-2.jpg
tp-thoi-trang-uyen-phuong-3.jpg
Tăng khuyến mãi, tăng ưu đãi là một trong những giải pháp để doanh nghiệp tăng doanh số bán hàng ngay từ đầu năm, đồng thời giúp người dân yên tâm mua sắm, không lo tăng giá dịp Tết
