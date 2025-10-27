Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người dân nườm nượp đổ về Hội chợ Mùa Thu tham quan, mua sắm

​ ​Đức Nguyễn ​ ​Đức Nguyễn

TPO - Ngay trong ngày đầu diễn ra, Hội chợ Mùa Thu 2025 lần thứ nhất đã thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm các gian hàng của 33 tỉnh, thành phố.

VIDEO: Người dân tấp nập đổ về Hội chợ Mùa Thu.
tp-tienphong-42.jpg
Sáng 27/10, dù là ngày đầu tuần nhưng không khí tại Hội chợ Mùa Thu 2025 đã rộn ràng từ sớm khi hàng nghìn người dân và du khách đổ về tham quan, mua sắm.
tp-tienphong-30.jpg
tp-tienphong-28.jpg
“Phố Thu Hà Nội” trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân, check-in... giữa khung cảnh rợp sắc vàng và không khí mùa thu đặc trưng của Thủ đô.
tp-tienphong-47.jpg
Khu vực “Thu đất Việt” thu hút đông đảo du khách với hàng trăm gian hàng đến từ 33 tỉnh, thành phố; nơi trưng bày sản vật và tái hiện nét văn hóa đặc trưng của mỗi vùng miền.
tp-tienphong-37.jpg
tp-tienphong-21.jpg
tp-tienphong-26.jpg
Các gian hàng được bố trí theo từng chủ đề như: nông sản – đặc sản địa phương, hàng tiêu dùng, sản phẩm OCOP, đồ thủ công mỹ nghệ, thời trang và khu ẩm thực truyền thống... giúp du khách dễ dàng tham quan, lựa chọn và mua sắm.
tp-tienphong-13.jpg
Người dân thích thú với những chiếc khăn rằn – sản phẩm đặc trưng của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long
tp-tienphong-48.jpg
Các gian hàng đặc sản vùng cao như xôi ngũ sắc, thịt gác bếp, rượu cần… thu hút đông đảo du khách dừng chân thưởng thức và mua sắm.
tp-tienphong-39.jpg
tp-tienphong-38.jpg
Không chỉ mang đến những gian hàng đặc sản địa phương, nhiều tỉnh, thành còn góp mặt bằng các tiết mục văn hóa, văn nghệ truyền thống. Trong ảnh, nghệ nhân Đà Nẵng biểu diễn hát bài chòi – di sản phi vật thể đặc trưng của miền Trung.
tp-tienphong-27.jpg
Gian hàng của tỉnh Sơn La nổi bật với ngôi nhà sàn lớn được dựng ngay trung tâm, tái hiện sinh động không gian văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc.
tp-tienphong-46.jpg
Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 với quy mô gần 3.000 gian hàng, chia thành năm phân khu trưng bày, giới thiệu hàng chục nghìn sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, thời trang, ẩm thực và công nghiệp tiêu dùng.
tp-tienphong-29.jpg
tp-tienphong-06.jpg
tp-tienphong-45.jpg
Tại hội chợ còn có sự tham gia của nhiều gian hàng đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực như ngân hàng, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI)... góp phần làm phong phú thêm không gian trưng bày và mang đến nhiều trải nghiệm hiện đại cho du khách.
tp-tienphong-17.jpg
Khu vực bãi đỗ xe rộng tới 18 ha với quy mô khoảng 10.000 chỗ, được tích hợp đầy đủ trạm sạc dành cho số lượng lớn xe máy và ôtô điện... bảo đảm phục vụ nhu cầu di chuyển, đỗ xe của người dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra hội chợ. Hội chợ mùa Thu 2025 dự kiến diễn ra từ 26/10 đến 5/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) (xã Đông Anh, Hà Nội).
