Người dân nườm nượp đổ về Hội chợ Mùa Thu tham quan, mua sắm

TPO - Ngay trong ngày đầu diễn ra, Hội chợ Mùa Thu 2025 lần thứ nhất đã thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm các gian hàng của 33 tỉnh, thành phố.
“Phố Thu Hà Nội” trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân, check-in... giữa khung cảnh rợp sắc vàng và không khí mùa thu đặc trưng của Thủ đô.
Các gian hàng được bố trí theo từng chủ đề như: nông sản – đặc sản địa phương, hàng tiêu dùng, sản phẩm OCOP, đồ thủ công mỹ nghệ, thời trang và khu ẩm thực truyền thống... giúp du khách dễ dàng tham quan, lựa chọn và mua sắm.
Không chỉ mang đến những gian hàng đặc sản địa phương, nhiều tỉnh, thành còn góp mặt bằng các tiết mục văn hóa, văn nghệ truyền thống. Trong ảnh, nghệ nhân Đà Nẵng biểu diễn hát bài chòi – di sản phi vật thể đặc trưng của miền Trung.
Tại hội chợ còn có sự tham gia của nhiều gian hàng đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực như ngân hàng, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI)... góp phần làm phong phú thêm không gian trưng bày và mang đến nhiều trải nghiệm hiện đại cho du khách.