Người dân nườm nượp đổ về Hội chợ Mùa Thu tham quan, mua sắm

TPO - Ngay trong ngày đầu diễn ra, Hội chợ Mùa Thu 2025 lần thứ nhất đã thu hút đông đảo người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm các gian hàng của 33 tỉnh, thành phố.