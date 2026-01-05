Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Thót tim cảnh xe tải ngang nhiên chạy ngược chiều ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, khi lưu thông đến giao lộ Trần Văn Giàu – Võ Hữu Lợi, tài xế cho xe đi ngược chiều trước khi rẽ trái vào đường Võ Hữu Lợi, tạo ra tình huống nguy hiểm cho các phương tiện khác đang lưu thông, gây bức xúc dư luận.

Ngày 5/1, Đội Cảnh sát giao thông An Lạc – Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM đã vào cuộc xác minh và mời tài xế xe tải lên làm việc sau khi xuất hiện clip phương tiện này chạy ngược chiều trên đường Trần Văn Giàu, đoạn qua xã Bình Lợi, TPHCM.

Hình ảnh xe tải đi ngược chiều gây nguy hiểm.

Hình ảnh xe tải đi ngược chiều gây nguy hiểm.

Theo hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, chiếc xe tải lưu thông theo hướng từ tỉnh lộ 10 về đường Mai Bá Hương. Khi tới giao lộ Trần Văn Giàu – Võ Hữu Lợi, tài xế bất ngờ cho xe đi ngược chiều trước khi rẽ trái vào đường Võ Hữu Lợi, tạo ra tình huống nguy hiểm cho các phương tiện khác đang lưu thông.

Người dân địa phương cho biết, đoạn đường này cách chừng 1km sẽ có giao lộ hoặc dải phân cách để các phương tiện quay đầu. Có thể tài xế xe tải này vì tiết kiệm thời gian nên đã liều lĩnh đi ngược chiều.

Hành vi này thu hút nhiều bình luận bức xúc từ dư luận vì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt trên tuyến đường có mật độ phương tiện cao vào giờ cao điểm.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe tải chạy ngược chiều bị phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Nguyễn Dũng
#tài xế xe tải chạy ngược chiều #TPHCM #đường Trần Văn Giàu #vi phạm giao thông #CSGT TPHCM #chạy ngược chiều

