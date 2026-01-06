Tín hiệu bất ngờ hàng hóa thiết yếu sau Tết Dương lịch

TPO - Hàng hóa ngay trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 đã rẻ, nay còn nhiều tín hiệu tích cực hơn. Từ chợ truyền thống đến siêu thị, nguồn cung dồi dào, khuyến mãi phủ rộng giúp sức mua phục hồi, tạo thuận lợi cho mùa mua sắm Tết Nguyên đán.

Rau củ, thịt heo đồng loạt giảm giá

Ngày 5/1, chị Nguyễn Thị Hà (28 tuổi, ngụ phường Gia Định, TPHCM) bất ngờ khi đến chợ Bà Chiểu mua rau củ. Theo chị Hà, hôm nay hàng hoá có giá rẻ không tưởng, như hành lá chỉ còn 30.000 đồng/kg, xà lách 25.000 đồng/kg, cà chua 35.000 đồng, dưa leo 15.000 đồng/kg…

“So với cách đây nửa tháng, giá chỉ bằng 1/3. Trước đó, hành lá, xà lách lên cả trăm nghìn đồng/kg. Muốn ăn cũng không dám mua vì quá đắt. Nay có thể thoải mái đi chợ mà không còn phải suy nghĩ, cân đong tính toán như trước” – chị Hà hào hứng nói.

Chợ nhộn nhịp trở lại, hàng thực phẩm tươi sống như rau xanh, thịt cá giảm giá

Bà Hiền (tiểu thương bán rau tại chợ An Dương Vương, phường An Lạc, TPHCM) chia sẻ, trong những ngày nghỉ Tết, người dân đến chợ rất ít. Hàng tồn nhiều nên chúng tôi hạ giá nhanh chóng để tiêu thụ hết các sản phẩm tươi sống như rau xanh, thủy hải sản…

Như tôm sú hiện có giá chỉ 200.000 đồng/kg, tôm càng xanh chỉ 180.000 đồng/kg, nghêu 60.000 đồng/kg. Nguồn cung rau hiện nay đã ổn định trở lại, hiện nhiều loại bầu bí, củ cải trắng, su su, cà tím đồng giá 10.000 đồng/kg.

“Việc giá thực phẩm tươi sống “quay đầu” giảm giúp người tiêu dùng yên tâm hơn trong chi tiêu hằng ngày” - bà Hiền đánh giá.

Người dân mua thịt heo khuyến mãi ở siêu thị

Một mặt hàng khác là thịt heo cũng giảm giá ngay sau kỳ nghỉ lễ. Tại chợ đầu mối Hóc Môn, tổng lượng heo mảnh về chợ trong ngày đạt 419 tấn, tăng thêm khoảng 75 tấn so với cuối tuần trước. Do nguồn cung heo mảnh tăng, giá heo mảnh tại chợ đầu mối đã được điều chỉnh giảm.

Heo mảnh loại 1 giảm 2.000 đồng xuống còn 83.000 đồng/kg; heo mảnh loại 2 cũng giảm 2.000 đồng, còn 76.000 đồng/kg. Thịt heo pha lóc cũng giảm từ 2.000 – 5.000 đồng/kg, tùy loại. Như thịt đùi có giá 85.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng); sườn non 145.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng); cốt lết còn 80.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng)…

Thủy hải sản hút khách

Khuyến mãi rầm rộ, mua sắm sôi động

Hệ thống bán lẻ hiện đại tại TPHCM cũng bước vào giai đoạn kích cầu mạnh ngay từ đầu năm. Trong suốt những ngày nghỉ Tết Dương lịch, tại các siêu thị và trung tâm thương mại như Co.op Mart, GO!, Satra, Aeon, Vincom, Vạn Hạnh Mall… luôn nườm nượp khách. Dịp này, nhiều thương hiệu tranh thủ tung chương trình giảm giá sâu phủ khắp các quầy hàng.

Theo ghi nhận của phóng viên, các chương trình khuyến mãi tập trung vào nhóm hàng thời trang, giày dép, mỹ phẩm, túi xách với mức giảm từ 30 – 50%, thậm chí có nơi lên đến 90%. Lượng khách đến mua sắm đông hơn vào khung giờ chiều và tối, tạo không khí nhộn nhịp tại các điểm bán.

Nhiều mặt hàng Tết được người dân chọn mua sớm

Đại diện Saigon Co.op cho biết, nhờ chương trình “Đến Co.op chở Tết về”, không khí mua sắm tại nhiều siêu thị trong hệ thống khá sôi động. Các hoạt động tri ân như tặng quà cho 100 khách hàng đầu tiên tại mỗi siêu thị, cùng với các chương trình giảm giá mạnh đã giúp lượng khách mua sắm tăng rõ rệt.

Nhờ kích cầu từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp cho biết, chỉ riêng trong những ngày nghỉ Tết, doanh số đã tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. Điều này giúp doanh nghiệp thêm hứng khởi, kỳ vọng vào mùa kinh doanh bội thu suốt năm.

Theo Sở Công Thương TPHCM, quy mô hàng hóa chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 năm nay lớn hơn nhiều so với các năm trước. Tổng giá trị hàng hóa chuẩn bị cho thị trường Tết đạt trên 26.000 tỷ đồng, trong đó hơn 9.000 tỷ đồng là hàng hóa thuộc chương trình bình ổn thị trường.

Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cũng đã chủ động dự trữ lượng hàng hóa trị giá khoảng 30.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Nguồn hàng bình ổn dự kiến đáp ứng lên đến hơn 40% nhu cầu thị trường trong tháng Tết, góp phần giữ ổn định giá cả và hạn chế biến động.

Tưng bừng giảm giá ngay đầu năm mới, từ thời trang đến hàng gia dụng

Các nhóm hàng bình ổn tập trung vào 12 nhóm lương thực thực phẩm thiết yếu, cùng nhóm hàng mỹ phẩm và tiêu dùng. Giá bán các mặt hàng này được giữ thấp hơn tối thiểu 5% so với sản phẩm cùng loại trên thị trường.

Ở khu vực nông thôn và vùng ven, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân cũng tăng cường liên kết, đẩy mạnh cung ứng nông sản phục vụ thị trường Tết, từ trái cây đặc sản đến thực phẩm chế biến sẵn. Việc phối hợp này giúp đa dạng nguồn hàng và tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, không khí mua sắm sôi động ngay trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 mở ra kỳ vọng tích cực cho mùa du lịch và mua sắm Tết Nguyên đán. Hiện thành phố có 66 trung tâm thương mại, 300 siêu thị, 405 chợ, hơn 3.600 cửa hàng tiện lợi và trên 12.000 điểm bán hàng bình ổn, bảo đảm đưa hàng Tết đến từng khu dân cư.