Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM ken cứng người xe

TPO - Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, sáng 5/1, người dân TPHCM trở lại nhịp sống thường ngày. Ngay từ đầu giờ cao điểm, nhiều trục đường hướng vào trung tâm thành phố đã đông đúc, phương tiện nối dài, di chuyển chậm.

Dòng phương tiện nối đuôi di chuyển trên đường Nguyễn Hữu Cảnh vào trung tâm TPHCM sáng 5/1.

Từ khoảng 7h sáng 5/1 (ngày làm việc đầu tiên của năm mới sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch), tại nhiều tuyến đường trọng điểm ở TP.HCM đã đông đúc.

Ghi nhận trên đường Võ Văn Kiệt, hướng từ cửa ngõ phía Tây vào trung tâm TPHCM, dòng ô tô nối đuôi nhau kéo dài, di chuyển chậm. Đoạn từ cầu Chà Và đến nút giao Võ Văn Kiệt - Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn) xảy ra ùn ứ cục bộ. Nguyên nhân chủ yếu do lượng phương tiện tăng cao trong khi các giao lộ phải chờ đèn tín hiệu.

Các phương tiện di chuyển chậm trên đường Võ Văn Kiệt.

Tình trạng ùn ứ nhẹ xảy ra ở các giao lộ trên đường Võ Văn Kiệt.

Khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ hướng vào trung tâm TPHCM cũng ken cứng người và phương tiện.

Tình trạng tương tự cũng ghi nhận trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, hướng về trung tâm thành phố. Lượng xe máy và ô tô cá nhân tăng mạnh, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn vào giờ cao điểm sáng 5/1.

Ở khu vực phía Bắc thành phố, đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua cầu Bình Lợi) - trục giao thông huyết mạch kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất cũng rơi vào cảnh đông đúc. Hàng trăm phương tiện xếp hàng chờ qua khu vực đèn tín hiệu, dòng xe di chuyển chậm.

Chị Lê Thị Thanh Hoa (nhân viên văn phòng, phường An Nhơn) chia sẻ: “Tôi phải đi sớm hơn gần 30 phút để kịp giờ làm, nếu không rất dễ bị tới trễ vì kẹt xe”.

Đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua cầu Bình Lợi ken cứng người và phương tiện.

Dòng phương tiện nối đuôi di chuyển chậm qua khu vực nút giao thông trên đường Phạm Văn Đồng.

Đến hơn 7 giờ sáng, lưu lượng phương tiện qua khu vực này càng tăng nhanh.

Một số người điều khiển xe máy di chuyển lên vỉa hè để thoát khỏi khu vực ùn ứ.

Hàng trăm phương tiện chờ đèn tín hiệu trên đường Phạm Văn Đồng hướng về sân bay Tân Sơn Nhất.

Đến gần 8 giờ sáng, nhiều tuyến đường ở trung tâm TPHCM vẫn ken cứng người xe.

Theo ghi nhận, các tuyến đường nội thành khác cũng bắt đầu đông xe trở lại sau vài ngày “dễ thở” trong kỳ nghỉ lễ. Dù chưa xảy ra ùn tắc kéo dài, nhưng mật độ phương tiện tăng cao khiến việc di chuyển trong giờ cao điểm sáng trở nên khó khăn hơn.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại một số nút giao trọng điểm để điều tiết giao thông, góp phần hạn chế tình trạng ùn ứ.