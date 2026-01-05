Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM ken cứng người xe

Từ khoảng 7h sáng 5/1 (ngày làm việc đầu tiên của năm mới sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch), tại nhiều tuyến đường trọng điểm ở TP.HCM đã đông đúc.
Ghi nhận trên đường Võ Văn Kiệt, hướng từ cửa ngõ phía Tây vào trung tâm TPHCM, dòng ô tô nối đuôi nhau kéo dài, di chuyển chậm. Đoạn từ cầu Chà Và đến nút giao Võ Văn Kiệt - Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn) xảy ra ùn ứ cục bộ. Nguyên nhân chủ yếu do lượng phương tiện tăng cao trong khi các giao lộ phải chờ đèn tín hiệu.
Tình trạng tương tự cũng ghi nhận trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, hướng về trung tâm thành phố. Lượng xe máy và ô tô cá nhân tăng mạnh, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn.
Ở khu vực phía Bắc thành phố, đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua cầu Bình Lợi) - trục giao thông huyết mạch kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất cũng rơi vào cảnh đông đúc. Hàng trăm phương tiện xếp hàng chờ qua khu vực đèn tín hiệu, dòng xe di chuyển chậm.
Chị Lê Thị Thanh Hoa (nhân viên văn phòng, phường An Nhơn) chia sẻ: “Tôi phải đi sớm hơn gần 30 phút để kịp giờ làm, nếu không rất dễ bị tới trễ vì kẹt xe”.
Theo ghi nhận, các tuyến đường nội thành khác cũng bắt đầu đông xe trở lại sau vài ngày “dễ thở” trong kỳ nghỉ lễ. Dù chưa xảy ra ùn tắc kéo dài, nhưng mật độ phương tiện tăng cao khiến việc di chuyển trong giờ cao điểm sáng trở nên khó khăn hơn.
Lực lượng chức năng đã có mặt tại một số nút giao trọng điểm để điều tiết giao thông, góp phần hạn chế tình trạng ùn ứ.