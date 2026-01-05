Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An ghi dấu ấn với nhiều kết quả tích cực

Chiều 5/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.



Toàn cảnh hội nghị.

Phát huy tinh thần: “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối”, trong năm 2025, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch, thông tin - truyền thông tiếp tục có bước chuyển biến rõ nét, nhiều hoạt động, sự kiện được tổ chức bài bản, hiệu quả, tạo dấu ấn và sức lan tỏa sâu rộng.

Trong lĩnh vực du lịch, dự ước năm 2025, toàn ngành đón và phục vụ 9,9 triệu lượt khách, đạt 105% so với năm 2024; trong đó khách lưu trú ước đạt 6,22 triệu lượt, khách quốc tế ước đạt 135.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 30.600 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch đạt 11.921 tỷ đồng, tăng 107% so với cùng kỳ, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Lĩnh vực thể dục, thể thao tiếp tục đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 37%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 26%; toàn tỉnh có 1.075 câu lạc bộ thể thao, 100% trường học bảo đảm giáo dục thể chất.

Năm 2025, ngành VH,TT&DL Nghệ An đạt nhiều kết quả tích cực.

Thể thao thành tích cao được tập trung chỉ đạo theo hướng xây dựng lại các môn mũi nhọn. Đến ngày 24/11/2025, các đội tuyển của tỉnh tham gia 96 giải quốc gia và quốc tế, giành 538 huy chương các loại (157 HCV, 153 HCB, 229 HCĐ). Nghệ An có 6 vận động viên tham gia các đội tuyển quốc gia dự SEA Games 33, giành 1 HCB và 1 HCĐ ở môn Jujitsu.

Bóng đá trẻ tiếp tục ghi dấu ấn với các thành tích: U13 giành HCB; U15 và U9 giành HCĐ; U17 vào vòng chung kết Giải vô địch quốc gia; U19 Sông Lam Nghệ An giành HCB. Có 10 vận động viên được triệu tập vào các đội tuyển U16, U17, U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Tại hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá thẳng thắn những kết quả nổi bật cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Nhiều tham luận tâm huyết từ các đơn vị cơ sở đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cách làm hay, góp phần làm rõ hơn những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của toàn ngành trong thời gian tới.

Năm 2026, ngành VH,TT&DL Nghệ An xác định tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, phấn đấu đưa văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh phát triển mạnh mẽ, bền vững, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm văn hóa của khu vực Bắc Trung Bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành đề nghị ngành VH,TT&DL tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Trong lĩnh vực du lịch cần tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; ngành cần phát huy giá trị di sản, danh lam thắng cảnh, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, thích ứng với xu thế công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số.

Dịp này, 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen; tập thể Sở VH,TT&DL được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL.

Trao tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL, lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao tặng Sở VH,TT&DL Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL.