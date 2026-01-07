Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới rãnh mương trong thời tiết giá rét

TPO - Trong thời tiết giá rét, người dân phát hiện một bé gái sơ sinh ít ngày tuổi, còn nguyên dây rốn, bị bỏ rơi dưới rãnh mương ven đường.

Ngày 7/1, thông tin từ UBND xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang phát thông báo tìm thân nhân cho bé gái sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi bên đường.

Bé sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi bên mương nước.

Theo lãnh đạo địa phương, chiều hôm qua (6/1), người dân đi qua khu vực giáp ranh giữa xã Yên Thọ và xã Thăng Bình thì phát hiện một bé gái sơ sinh còn dây rốn, được quấn chăn mỏng, đặt trong một giỏ nhựa ngay dưới rãnh mương, trong điều kiện thời tiết giá rét.

Người dân sau đó đưa cháu bé đến trạm y tế và trình báo chính quyền địa phương.

"Bé gái nặng khoảng 3,5 kg, sức khỏe đã ổn định. Xã đang giao y, bác sĩ tại trạm xá chăm sóc và thông báo tìm người thân cho cháu. Trường hợp không có người đến nhận, xã sẽ thực hiện các thủ tục để tìm người nhận nuôi hợp pháp", lãnh đạo địa phương thông tin.