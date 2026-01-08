Gia Lai chuẩn bị 38 khu tái định cư phục vụ dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

TPO - Để triển khai dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn, UBND tỉnh Gia Lai đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch 38/38 khu tái định cư, tổng diện tích là 153,84 ha.

Ngày 8/1, UBND tỉnh Gia Lai cho biết: địa phương đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về tình hình triển khai thực hiện dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Gia Lai đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch 38/38 khu tái định cư và 6/6 khu cải táng (4,01ha). Tổng diện tích quy hoạch 38 khu tái định cư là 153,84 ha; diện tích đầu tư xây dựng là 141,02 ha (3.371 lô) phục vụ tái định cư cho 1.587 hộ dân bị ảnh hưởng giải tỏa tuyến chính.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã thông qua dự án thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với giá trị tổng mức đầu tư là 10.310 tỷ đồng và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư.

Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam qua đi qua 18 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai; điểm đầu tại phường Hoài Nhơn Bắc và điểm cuối tại phường Quy Nhơn Tây. Tổng chiều dài tuyến qua địa bàn tỉnh Gia Lai khoảng 115,7km (từ lý trình Km886+300 đến Km1002+000). Qua địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ bố trí 2 ga gồm: ga Bồng Sơn, thuộc phường Hoài Nhơn Nam và ga Diêu Trì, thuộc xã Tuy Phước Tây.

Các khu tái định cư được quy hoạch để phục vụ dự án.

Theo báo cáo, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Xây dựng sớm phê duyệt phân chia dự án thành các dự án thành phần; sớm hoàn thành công tác lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, phối hợp với các địa phương để có phương án điều chỉnh cục bộ hướng tuyến dự án nhằm hạn chế thấp nhất việc chồng lấn, ảnh hưởng đối với các quy hoạch đô thị, khu dân cư, khu tái định cư, các dự án trọng điểm của tỉnh, các di tích lịch sử.