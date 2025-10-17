Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Rà soát dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua Đà Nẵng

Hoài Văn
TPO - Khảo sát thực địa, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá cẩn thận, chi tiết về hướng tuyến và khu tái định cư liên quan phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn.

Ngày 17/10, ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - kiểm tra thực địa công tác đầu tư xây dựng khu tái định cư, khu nghĩa trang nhân dân và công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (đoạn từ nam sông Thu Bồn đến hết ranh giới thành phố).

lanh-dao-da-nang-kiem-tra-thuc-te-du-an-duong-sat-toc-do-cao-bac-nam.jpg
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng kiểm tra thực địa đầu tư xây dựng khu tái định cư và công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam, đơn vị đã chủ động phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các địa phương liên quan cơ bản hoàn thành rà soát, xác định sơ bộ khối lượng bồi thường, hỗ trợ và phục vụ giải phóng mặt bằng; di dời hạ tầng kỹ thuật; nhu cầu tái định cư phục vụ dự án.

Dự kiến diện tích thu hồi khoảng hơn 910 ha, tổng nhu cầu tái định cư khoảng 4.136 lô, xây dựng 33 khu tái định cư, 13 khu nghĩa trang và tổng mức đầu tư của dự án khoảng hơn 19.250 tỷ đồng.

ong-phan-thai-binh-pct-da-nang-6327.jpg
Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - kiểm tra thực tế tại xã Thăng Bình.

Riêng đoạn từ nam sông Thu Bồn đến hết ranh giới thành phố Đà Nẵng có chiều dài 75,26km, đi qua 15 xã, phường gồm Gò Nổi, Duy Xuyên, Xuân Phú, Quế Sơn Trung, Thăng Bình, Thăng Phú, Thăng Điền, Tây Hồ, Chiên Đàn, Bàn Thạch, Hương Trà, Tam Xuân, Tam Anh, Núi Thành, Tam Mỹ.

Tại xã Duy Xuyên, dự án đi qua địa bàn với chiều dài khoảng 7,83km và phạm vi GPMB trung bình 80m; tổng diện tích thu hồi sơ bộ là 65,84 ha. Lãnh đạo xã này kiến nghị điều chỉnh hướng tuyến nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến 2 di tích lịch sử, Trường Tiểu học Duy Sơn và đặc biệt khu vực Nghĩa trang nhân dân Nỗng Bồ. Theo đề xuất phương án điều chỉnh theo hướng dịch chuyển 250-500m về phía Đông hoặc 100m về phía Tây.

go-noi-khu-vuc-vu-kien-xay-dung-khu-tai-dinh-cu-phuc-vu-du-an-duong-sat-toc-do-cao-bac-nam.jpg
Khu vực thuộc xã Gò Nổi, dự kiến xây khu tái định cư phục vụ dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình khẳng định, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa về kinh tế - xã hội đặc biệt quan trọng. Ông yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá cẩn thận, chi tiết hướng tuyến và khu tái định cư.

Đối với các khu tái định cư, phải đảm bảo hạ tầng giao thông hiện đại, tiện ích đa dạng, đánh giá tác động môi trường, đặc biệt lưu ý diện tích lô đất phải đủ lớn để người dân thuận tiện an cư.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan báo cáo cụ thể, hoàn chỉnh hồ sơ theo phương án thống nhất tại buổi kiểm tra để trình lãnh đạo thành phố xem xét, quyết định cụ thể.

Hoài Văn
