Chọn công nghệ tối ưu làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

TPO - Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng cùng các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện thể chế, bảo đảm nguồn vốn và lựa chọn công nghệ phù hợp nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đẩy nhanh tiến độ tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và tái cơ cấu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình triển khai các tuyến đường sắt và hệ thống quy định, quy chuẩn liên quan đến các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia.

Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường sắt hoàn thành việc lựa chọn tư vấn quốc tế chậm nhất trong tháng 1, khẩn trương thuê tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/1.

Ban Quản lý dự án Đường sắt phải hoàn thành lựa chọn tư vấn quốc tế dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam chậm nhất trong tháng 1. Ảnh minh họa: Xinhua.

Việc lựa chọn công nghệ cho tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được yêu cầu thực hiện trên cơ sở rà soát toàn diện các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế, kinh nghiệm triển khai của các quốc gia đi trước, cũng như điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan, với sự hỗ trợ của chuyên gia và tư vấn, để lựa chọn công nghệ phù hợp nhất trong các phương án như đường sắt chạy trên ray, đường sắt từ trường hoặc đường sắt ống từ trường.

Quá trình lựa chọn phải cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố kinh tế - kỹ thuật, chính trị - ngoại giao, khả năng tự chủ và chuyển giao công nghệ,... Trường hợp cần bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù cho từng phương thức đầu tư, các đề xuất phải được đánh giá đầy đủ, công khai, minh bạch và báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 10/1/2026.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dài khoảng 1.541 km, đi từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội) đến ga Thủ Thiêm (TPHCM), qua 15 tỉnh, thành phố, với 23 nhà ga. Tuyến được thiết kế khai thác với tốc độ trên 300 km/h, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển Bắc - Nam. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,71 triệu tỷ đồng, tương đương 67,3 tỷ USD, phấn đấu khởi công trong năm nay và cơ bản hoàn thành vào năm 2035.

Bộ Xây dựng được yêu cầu đẩy nhanh lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 2 tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh minh họa: AI.

Đối với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng đẩy nhanh lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần 2, ký hiệp định nối ray và xây dựng cầu đường sắt qua biên giới trong tháng 3/2026, hoàn tất thẩm định trong tháng 7/2026 để làm cơ sở khởi công.

Riêng TPHCM được Thường trực Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh các thủ tục để khởi công các tuyến đường sắt kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành, gồm Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm và Thủ Thiêm - Long Thành, qua đó tăng cường kết nối vùng và giảm áp lực giao thông đô thị.

Thường trực Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, trình xem xét và báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/1.