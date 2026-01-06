Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải pháp nào kiểm soát ô nhiễm không khí Hà Nội?

Châu Linh - Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, truyền thông môi trường không dừng lại ở việc phản ánh vấn đề, mà hướng tới tạo ra thay đổi. Đó là thay đổi trong nhận thức của người dân, trong trách nhiệm của doanh nghiệp, và trong cách hoạch định, thực thi chính sách của các cơ quan quản lý.

Sáng 6/1, Báo Tiền Phong phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hà Nội, Sở Xây dựng TP. Hà Nội tổ chức Hội thảo "Kiểm soát ô nhiễm không khí Hà Nội: Thách thức và Hành động".

Phát biểu khai mạc hội thảo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - nhìn nhận: "Trong nhiều năm qua, ô nhiễm không khí đã trở thành nỗi lo thường trực của người dân Hà Nội, trong đó có chính chúng ta".

Những ngày chỉ số chất lượng không khí ở mức xấu, rất xấu không còn là hiện tượng cá biệt mà trở nên thường xuyên hơn, nhất là vào mùa đông khi điều kiện thời tiết bất lợi. Ô nhiễm không khí khiến người dân đối mặt với nhiều rủi ro sức khoẻ, nhất là với trẻ nhỏ, người già, những người mắc các bệnh về hô hấp, tim mạch.

tp-dt1.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - phát biểu khai mạc hội thảo.

Theo ông Sưởng, không khí - thứ vốn dĩ trong lành, miễn phí và thiết yếu nay lại trở thành một mối đe dọa âm thầm nhưng dai dẳng. Từ góc nhìn của người dân, sự lo lắng ấy không chỉ là cảm nhận cá nhân mà đã trở thành nỗi bất an chung của cả cộng đồng.

Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải hành động quyết liệt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, đồng bộ hơn nữa. Vì vậy, những ngày cuối năm 2025, Chính phủ, HĐND TP Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách mới nhằm cải thiện chất lượng không khí.

Những chính sách này cho thấy quyết tâm chính trị rõ ràng, song cũng đồng thời đặt ra thách thức lớn trong khâu thực thi, phối hợp liên ngành và thay đổi thói quen của toàn xã hội. Trong bối cảnh đó, chúng tôi cho rằng truyền thông giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

tp-dt2.jpg
Toàn cảnh Hội thảo.

Theo Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, truyền thông môi trường không dừng lại ở việc phản ánh vấn đề, mà hướng tới tạo ra thay đổi. Đó là thay đổi trong nhận thức của người dân, trong trách nhiệm của doanh nghiệp, và trong cách hoạch định, thực thi chính sách của các cơ quan quản lý.

"Chúng tôi kỳ vọng Hội thảo hôm nay không chỉ dừng lại ở việc nhận diện thách thức, mà quan trọng hơn là đề xuất được các giải pháp khả thi, có lộ trình rõ ràng và cơ chế phối hợp cụ thể. Chúng tôi mong muốn lắng nghe các phân tích khoa học sâu sắc, các kinh nghiệm thực tiễn, các sáng kiến từ doanh nghiệp và cộng đồng, để từ đó cùng nhau xác định những hành động ưu tiên trong ngắn hạn và dài hạn nhằm cải thiện chất lượng không khí Hà Nội, rộng hơn nữa là Vùng Thủ đô bao gồm các địa phương lân cận như Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ, Ninh Bình, Hải Phòng và Bắc Ninh", Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nói.

Quyết định số 2530 ngày 19/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 43 ngày 28/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ Quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ. Mới nhất, ngày 26/11, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 57 Quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Châu Linh - Dương Triều
