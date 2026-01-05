Hệ thống giao thông thông minh cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu liên tiếp gặp sự cố

TPO - Hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu đang trong giai đoạn chạy thử thì liên tiếp gặp sự cố, do cáp quang bị đứt tại khu vực trạm dừng nghỉ. Nhà thầu phải khắc phục khẩn cấp để không làm chậm tiến độ dự án.

Theo Ban Quản lý dự án Đường sắt, Dự án thành phần cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu (thuộc tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020) hiện được Viettel triển khai lắp đặt hệ thống quản lý giao thông thông minh, thu phí điện tử không dừng và kiểm soát tải trọng xe. Đây là hạng mục then chốt nhằm nâng cao năng lực giám sát, điều hành giao thông trên tuyến cao tốc trục dọc quan trọng của cả nước.

Đến nay, tuyến cáp quang phục vụ hệ thống ITS đã được Viettel thi công, lắp đặt hoàn chỉnh, trong đó có đoạn đi qua khu vực trạm dừng nghỉ tại Km427+035, bên phải tuyến theo hướng Hà Nội - Vinh. Hệ thống đang trong quá trình cài đặt và vận hành chạy thử để kịp đưa vào khai thác đồng bộ.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công trạm dừng nghỉ, nhà thầu đã 3 lần làm đứt cáp quang tại khu vực này, vào các ngày 28/12 và 30/12/2025. Sự cố khiến việc kết nối và vận hành thử hệ thống giám sát điều hành giao thông bị gián đoạn, không đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng.

Hệ thống ITS, ETC trên cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Báo Xây dựng.

Ông Phạm Văn Minh - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt - cho biết, hiện nhà thầu Viettel đang phải tự tổ chức khắc phục, thay thế cáp quang bị hư hỏng để khôi phục kết nối, bảo đảm tiến độ chạy thử hệ thống ITS theo kế hoạch chung của dự án.

Để tránh tái diễn tình trạng trên, Ban Quản lý dự án Đường sắt đã có văn bản đề nghị Liên danh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế - đơn vị thi công trạm dừng nghỉ - chỉ đạo các nhà thầu thi công đặc biệt lưu ý phạm vi tuyến cáp quang đã được đặt dọc taluy cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu.

Theo yêu cầu, trước khi thi công tại khu vực có tuyến cáp quang đi qua, nhà thầu trạm dừng nghỉ phải chủ động thông báo cho Viettel để các bên phối hợp triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hạ tầng kỹ thuật đã lắp đặt. Ban Quản lý dự án nhấn mạnh, nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng thi công làm đứt cáp quang, nhà thầu sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Sự cố cáp quang tại dự án này diễn ra trong bối cảnh ngành giao thông đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và hệ thống giao thông thông minh trên các tuyến cao tốc.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo Bộ Xây dựng, đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm quản lý hệ thống giao thông thông minh cấp quốc gia, với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá, dù hệ thống ITS đã được lắp đặt trên một số tuyến cao tốc, song hiện vẫn thiếu kết nối liên tuyến và chưa có cơ quan cấp quốc gia làm đầu mối tích hợp, khai thác dữ liệu. Các dữ liệu về thu phí điện tử, kết cấu hạ tầng và điều hành giao thông đang phân tán ở nhiều hệ thống độc lập, làm giảm hiệu quả dự báo, điều tiết luồng phương tiện và xử lý sự cố liên vùng.