Cần sớm có quy chuẩn cho xe điện tại chung cư

Bộ Xây dựng đề xuất chung cư mới xây dựng bắt buộc phải bố trí khu vực để xe điện. Với chung cư hiện hữu, việc bố trí được thực hiện theo điều kiện hạ tầng thực tế nhưng phải đáp ứng an toàn.

Từng từ chối nhận giữ xe điện và vấp phải phản ứng của người dân, Ban Quản lý chung cư Hoa Sen (phường Minh Phụng, TP HCM) sau đó đã bố trí một khu vực dành riêng cho loại xe này.

Lúng túng bố trí chỗ giữ xe điện

Tuy nhiên, theo Ban Quản lý chung cư Hoa Sen, các thiết bị phòng cháy chữa cháy hiện có không phù hợp để xử lý khi cháy xe điện. Nhân viên bảo vệ chung cư cũng chưa được tập huấn về chữa cháy đối với xe điện. Ngoài ra, hiện chưa có quy định cụ thể về vị trí trụ sạc ở chung cư, khoảng cách an toàn giữa xe điện và xe xăng...

Chung cư K26 (phường Hạnh Thông, TP HCM) cũng vừa phải bố trí khu vực riêng để giữ xe điện. Trong khi đó, chung cư A View (xã Bình Hưng, TP HCM) bố trí khu vực sạc ở sân chung cư và nghiêm cấm cư dân mang xe điện lên sạc ở trong căn hộ. Tại chung cư Saigonres (phường Bình Thạnh, TP HCM), khu vực giữ xe điện được bố trí ở bên ngoài, ngay cửa tại hầm xe và lắp đặt sẵn ổ sạc với chi phí 100.000 đồng/tháng.

Bên cạnh những chung cư đã chủ động bố trí khu vực riêng cho xe điện, vẫn có nhiều nơi còn lúng túng, đang chờ hướng dẫn từ cơ quan chức năng.

Trước nhu cầu cấp thiết từ thực tiễn, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến sửa đổi dự thảo QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, dự kiến trình cấp có thẩm quyền trong quý I/2026. Theo đó, cơ quan soạn thảo đề xuất khu vực để xe điện phải nằm trong phần diện tích dự án đã được phê duyệt; trường hợp không thể bố trí ngoài trời hoặc trên mặt đất thì được phép đặt tại khu để xe trong chung cư.

Bên cạnh đó, khu vực để xe điện phải được bố trí gần lối ra vào, gần đường dốc, thuận tiện di chuyển. Nếu đặt tại tầng hầm, khu vực này phải bảo đảm thông gió tốt, thuận lợi cho việc tiếp cận của lực lượng chữa cháy khi có sự cố.

Xe điện phải được bố trí tách biệt với xe sử dụng nhiên liệu xăng, dầu, với khoảng cách tối thiểu là 2 m. Trường hợp không đủ khoảng cách theo quy định, phải có tường hoặc vách ngăn đặc, làm bằng vật liệu không cháy, cao tối thiểu 2 m.

Một số chung cư ở TPHCM đã chủ động bố trí khu vực riêng cho xe điện Ảnh: Nguyễn Hải.

Ngoài ra, khu vực để xe điện phải được lắp đặt camera giám sát có khả năng phát hiện cháy sớm thông qua nhận diện nhiệt độ, khói, lửa. Đối với chung cư xây mới, dự thảo quy định bắt buộc phải bố trí khu vực để xe điện cho cư dân. Với chung cư hiện hữu, việc bố trí được thực hiện theo điều kiện không gian và hạ tầng kỹ thuật thực tế nhưng vẫn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật về an toàn.

Đối với khu vực sạc xe điện, dự thảo quy định khu vực này phải nằm trong diện tích dự án đã được phê duyệt. Trường hợp bố trí trong nhà, khu sạc chỉ được đặt tại tầng hầm 1 hoặc tầng nửa hầm. Nếu bố trí ở tầng hầm sâu hơn, phải có giải pháp kỹ thuật bổ sung và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Khu vực sạc phải bố trí gần lối ra vào, không được cản trở lối thoát nạn và đường xe chữa cháy, tách biệt với các khu vực chức năng khác trong chung cư.

Nhu cầu cấp thiết

PGS, TS. Nguyễn Hồng Tiến - nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng - cho rằng sự thiếu đồng bộ của hệ thống quy chuẩn liên quan phương tiện chạy điện khiến cả chủ đầu tư, ban quản lý và cư dân đều khó khăn. Trong khi đó, QCVN 04:2021/BXD không yêu cầu bố trí khu vực riêng cho trụ sạc, cũng không quy định hệ thống kỹ thuật phải được thiết kế chuyên biệt.

Theo TS. Đinh Quốc Dân - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ xây dựng, Bộ Xây dựng, dự thảo sửa đổi QCVN 04:2021/BXD đã quy định tương đối rõ về các nội dung mới, bao gồm yêu cầu kỹ thuật về trạm đổi pin, trạm sạc xe điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, khoảng cách giữa khu vực để xe điện - xe xăng... "Việc rà soát và biên soạn sửa đổi, bổ sung QCVN 04:2021/BXD là cần thiết để bảo đảm đầy đủ tính pháp lý, tính khoa học, phù hợp định hướng phát triển bền vững" - ông nhìn nhận.

Luật sư Nguyễn Văn Thông - Tổng Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Vạn Thông - đánh giá dự thảo sửa đổi QCVN 04:2021/BXD đã nêu rõ ràng, đầy đủ các vấn đề liên quan đến xe điện - vốn lâu nay gây bức xúc cho cư dân cũng như gây lúng túng cho ban quản lý chung cư.

Theo vị luật sư, các quy định mà ban soạn thảo đề cập là rất sát sườn, tạo thuận lợi cho chủ phương tiện điện như: phải quy định khu vực riêng cho xe điện, bất kể chung cư xây mới hay chung cư hiện hữu; khu vực sạc phải nằm trong diện tích của chung cư, gần lối ra vào, tách biệt các khu chức năng khác... Từ cơ sở này, sẽ không còn tình trạng chung cư từ chối giữ xe điện cho cư dân; trường hợp chung cư vi phạm, cư dân có thể khởi kiện ra tòa.

Về phía doanh nghiệp, nhiều ý kiến nêu rõ với các công trình hiện hữu, hạ tầng kỹ thuật, không gian và nguồn điện đều có giới hạn nên việc cải tạo cần có lộ trình và giải pháp linh hoạt. Một số ý kiến đề xuất không nên quy định cứng tỉ lệ chỗ đỗ xe điện, diện tích khu vực sạc, mà nên giao cho ban quản lý hoặc chủ đầu tư quyết định trên cơ sở thực tế.

Theo các chuyên gia, đối với chung cư hiện hữu, các quy định cần cụ thể, khả thi, xác định rõ phạm vi cải tạo và trách nhiệm thực hiện, tránh phát sinh khiếu nại. Yêu cầu an toàn cháy nổ phải được xác định là ưu tiên hàng đầu và cần đồng bộ với các quy chuẩn về bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật hiện hành.

Tránh khoảng trống pháp lý Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh việc xây dựng và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với chung cư có lắp đặt trạm, trụ sạc xe điện là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh số lượng phương tiện điện gia tăng nhanh, nhất là tại các đô thị lớn. Do đó, công tác soạn thảo quy chuẩn sửa đổi cần được triển khai khẩn trương nhằm tránh khoảng trống pháp lý; hạn chế việc vừa ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung. Theo số liệu thống kê, cả nước hiện có khoảng 6,7 triệu ô tô và 70 triệu xe máy, trong đó có 300.000 ô tô điện và khoảng 2 triệu xe máy điện, được đăng ký lưu hành.

Link gốc: https://nld.com.vn/can-som-co-quy-chuan-cho-xe-dien-tai-chung-cu-196260104210344156.htm