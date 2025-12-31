Bộ Xây dựng 'thúc' tiến độ xây trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam

TPO - Hệ thống cao tốc đang mở rộng nhưng dịch vụ dừng nghỉ chưa theo kịp, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư trạm dừng nghỉ để khai thác đồng bộ, an toàn.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương triển khai đầu tư hoàn chỉnh các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, nhấn mạnh đây là hạng mục hạ tầng thiết yếu phải đi cùng việc khai thác cao tốc, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và quyền lợi tối thiểu của người tham gia giao thông.

Theo Bộ Xây dựng, từ ngày 26/8/2024, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã có văn bản đề nghị VEC xây dựng phương án tổ chức đầu tư trạm dừng nghỉ, dừng xe trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để làm cơ sở triển khai. Tuy nhiên, đến nay Bộ Xây dựng vẫn chưa nhận được báo cáo kết quả thực hiện của VEC.

Trên cao tốc Bắc - Nam vẫn thiếu hệ thống trạm dừng nghỉ gây bất tiện cho người và phương tiện lưu thông. Ảnh: AT.

Trong khi đó, Nghị định số 165/2024/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định rõ lộ trình: Đối với các tuyến cao tốc đã đưa vào khai thác nhưng chưa xác định hình thức đầu tư trạm dừng nghỉ, cơ quan có thẩm quyền phải hoàn tất việc xác định hình thức đầu tư trước ngày 31/12/2025 và tổ chức triển khai theo đúng quy định pháp luật.

Trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông hiện còn hai trạm dừng nghỉ thuộc các tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Long Thành - Bến Lức do VEC quản lý nhưng chưa được đầu tư.

Bộ Xây dựng yêu cầu VEC khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ trên những tuyến nêu trên, bảo đảm tiến độ theo quy định, nhằm khai thác đồng bộ, an toàn và hiệu quả hệ thống cao tốc quốc gia.

Trước mắt, trên tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đơn vị khai thác đã đưa vào hoạt động hai điểm dừng xe tạm ở cả hai chiều lưu thông tại Km96+100, thuộc địa phận xã Núi Thành (TP Đà Nẵng), với tổng diện tích khoảng 7,6 ha. Các điểm dừng này phục vụ nhu cầu nghỉ ngắn, kiểm tra phương tiện và vệ sinh cá nhân cho lái xe, hành khách, qua đó hạn chế tình trạng dừng đỗ trái phép trên làn khẩn cấp.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: BXD.

Đơn vị quản lý tuyến đang lựa chọn tư vấn thiết kế để triển khai trạm dừng nghỉ quy mô lớn tại Km67, với đầy đủ hạng mục như trạm xăng - trạm sạc, dịch vụ ăn uống, cửa hàng tiện ích, hỗ trợ phương tiện… Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 200 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ từng bước khắc phục những bất cập kéo dài nhiều năm qua.

Theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, Việt Nam hiện có hơn 3.000 km đường cao tốc đang khai thác, trong đó trục Bắc - Nam giữ vai trò xương sống. Riêng cao tốc Bắc - Nam phía Đông được quy hoạch 24 trạm dừng nghỉ, song đến nay mới chỉ có 4 trạm hoàn thiện và vận hành hiệu quả; phần lớn các trạm còn lại đang chậm tiến độ, chủ yếu do vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Chia sẻ tại tọa đàm “Có cần quy chuẩn chất lượng dịch vụ trạm dừng nghỉ cao tốc?”, bà Phan Thị Thu Hiền - Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam - nhấn mạnh trạm dừng nghỉ là không gian duy nhất phương tiện được phép dừng trên cao tốc để nghỉ ngơi và sử dụng các dịch vụ thiết yếu. Theo bà, hành lang pháp lý hiện đã khá đầy đủ, vấn đề cốt lõi nằm ở khâu tổ chức thực hiện và giám sát chất lượng vận hành...