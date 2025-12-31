Giá xăng giảm lần thứ 4 liên tiếp

TPO - Từ 15h hôm nay (31/12), giá xăng giảm nhẹ từ 89 - 278 đồng/lít. Đây là kỳ giảm giá thứ 4 liên tiếp của mặt hàng xăng.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giảm giá xăng RON 95 ở mức 89 đồng/lít, về còn 18.917 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 giảm 278 đồng/lít về còn 18.438 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 2 đồng/lít, về mức 17.255 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 15 đồng/lít, về còn 17.694 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 37 đồng/kg về 13.345 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành giá này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 27 lần, giảm 27 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 28 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Giá xăng dầu có kỳ giảm thứ 4 liên tiếp.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình bất ổn mới tại khu vực Trung Đông; tiến triển của thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine; Trung Quốc gia tăng nhập khẩu dầu thô; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 25/12và kỳ điều hành ngày 31/12 là 71,9 USD/thùng xăng RON92 (giảm 1,4 USD/thùng) và 73,9 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,3 USD/thùng).

Mới đây, Bộ Công Thương yêu cầu Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước theo dõi sát diễn biến cung - cầu và giá cả; chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan, bảo đảm ổn định thị trường, nhất là với các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu trong dịp Tết nguyên đán.

Các đơn vị, doanh nghiệp tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu xăng dầu, thiếu hàng hóa phục vụ đời sống và sản xuất kinh doanh.