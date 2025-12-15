Tổng Bí thư: Tiếp tục hít thở không khí ô nhiễm, bao nhiêu bệnh viện, bác sĩ cũng không đủ

TPO - Nói về tình trạng ô nhiễm không khí, theo Tổng Bí thư Tô Lâm, nếu thế hệ con cháu chúng ta tiếp tục phải hít thở không khí như vậy, thì "không thể nào tránh được ung thư, không thể nào tránh được bệnh phổi. Bao nhiêu bệnh viện, bao nhiêu bác sĩ cũng không đủ".

Sáng 15/12, tại trụ sở phường Bạch Mai (TP Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri các phường: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Tại hội nghị, sau khi nghe các ý kiến cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm dành thời gian nói về các vấn đề phải giải quyết của TP Hà Nội, trong đó có vấn đề tắc đường, ô nhiễm môi trường, chất lượng không khí, chất lượng nguồn nước.

“Hôm trước tôi có nói, nếu không giải quyết việc này, chúng ta xây bao nhiêu bệnh viện nữa cũng không đủ”, Tổng Bí thư nói, cho rằng, đây là những điểm nghẽn lớn của Hà Nội, và cũng là “ưu tiên” cần tập trung giải quyết.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Như Ý.

Tổng Bí thư nói, Hà Nội rất đẹp, rất thanh lịch, mến khách, nhưng người ta ngại đến Hà Nội vì ùn tắc giao thông, giao thông lộn xộn. "Bệnh này đang chữa", Tổng Bí thư nêu, nhấn mạnh rằng, dứt khoát không được để tình trạng như vậy, bởi tình trạng này khiến Hà Nội "mất lợi thế phát triển".

Tổng Bí thư lưu ý, thành phố phải tập trung vào quy hoạch, phát triển đường vành đai, cầu, xử lý các "điểm thắt cổ chai". Đặc biệt, thành phố phải có tàu điện ngầm.

"Mình còn đang rụt rè, nói là đường sắt đô thị. Phải nói thẳng là tàu điện ngầm, lợi thế rất nhiều. Đường sắt trên cao rất khó phát triển, nay mai lại cản trở hướng phát triển hiện đại khác", Tổng Bí thư nói, và cho rằng, phải quy hoạch tàu điện ngầm, bao nhiêu hướng, bao nhiêu tuyến, để góp phần giãn bớt dân cư trong nội đô.

Về vấn đề chống ô nhiễm môi trường, theo Tổng Bí thư, Hà Nội đang triển khai nhiều dự án.

Tổng Bí thư cũng nêu vấn đề về nước thải, khí thải. Ô nhiễm đổ ra hồ, ra sông, ngấm xuống đất, rồi lại quay lại gây ô nhiễm. Từ đó, đặt ra bài toán phải sử dụng tiết kiệm nước sạch, thu tiền xử lý môi trường với những người sử dụng nhiều nước sạch, vì xả thải nhiều.

Theo Tổng Bí thư, Hà Nội đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó, sẽ tăng cường thảm cỏ, vườn hoa ở một số khu đất, phát triển công viên.

"Không thể chỗ nào cũng xây nhà. Thậm chí, có những khu nhà phá đi rồi để làm công viên, khu vui chơi giải trí cho nhân dân, kể cả ở những vị trí đẹp", Tổng Bí thư nhấn mạnh, đồng thời hoan nghênh một số chính sách của Hà Nội, như việc phát triển hệ thống giao thông công cộng, giao thông xanh, có lộ trình kiểm soát khí thải...

Tổng Bí thư cũng nói về việc cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội. Theo Tổng Bí thư, thành phố đã rất quyết tâm trong vấn đề này, nhưng vẫn còn nhiều tồn tại. Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng, các chung cư cũ đã "hết giá trị sử dụng" khi đã được sử dụng 50 - 60 - 70 năm.

Từ đó, theo Tổng Bí thư, khi triển khai dự án cải tạo chung cư cũ, sẽ có sự "ưu tiên" cho người dân ở đó, vì thế, người dân phải hợp tác với chính quyền để đẩy nhanh tiến độ. Thậm chí, với một số khu, sẽ chuyển sang chức năng làm khu công viên, khu vui chơi, trường học, cần phải quy hoạch lại vị trí chỗ ở cho người dân.

Trao đổi nhiều vấn đề dân sinh, bức xúc trên địa bàn thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải giải quyết đồng bộ, bởi đây đều là những vấn đề kéo dài trong nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

"Tôi đề nghị thành phố xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần có lộ trình, có người chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả trước cử tri", Tổng Bí thư nói.