Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp xúc cử tri tại Bắc Ninh

TPO - Ngày 16/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tiếp xúc cử tri tại phường Võ Cường sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, bà Đỗ Thị Việt Hà - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh thông tin tới cử tri phường Võ Cường kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và thông báo kết quả xem xét, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cử tri phường Võ Cường kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền quan tâm xem xét, giải quyết một số vấn đề chủ yếu như: Sớm hoàn thiện và ban hành cơ chế tiền lương mới, đảm bảo tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức cấp xã tương xứng với tính chất công việc trong mô hình chính quyền 2 cấp; điều chỉnh tăng mức phụ cấp đối với bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố; nghiên cứu tăng biên chế hoặc bố trí số lượng người làm việc phù hợp với quy mô dân số và khối lượng công việc của từng địa phương…

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, trong cả nhiệm kỳ, Quốc hội khóa XV đã nỗ lực đổi mới mạnh mẽ, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân. Trong kết quả chung đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã có những đóng góp quan trọng, để lại dấu ấn đậm nét trong hoạt động của Quốc hội và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh, đưa Bắc Ninh trở thành một cực tăng trưởng của khu vực và toàn quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trực tiếp trao đổi, làm rõ các kiến nghị của cử tri phường Võ Cường. Cụ thể về vấn đề liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã và chế độ cho đội ngũ cán bộ. Về chế độ tiền lương, dự kiến trong năm 2026, Nhà nước sẽ tổ chức tăng lương một phần trong toàn bộ hệ thống chính trị nhằm bảo đảm ổn định đời sống.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận ý kiến của cử tri về chính sách phát triển kinh tế đêm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, song vấn đề đặt ra cần quản lý tốt nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong phát triển kinh tế đêm, không để ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của Nhân dân.

Liên quan đến chỉ tiêu giáo viên, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, Trung ương đã giao trách nhiệm thuộc về địa phương, vì vậy đề nghị tỉnh Bắc Ninh, phường rà soát, thống kê để khẩn trương bố trí đủ biên chế giáo viên, đáp ứng nhu cầu dạy và học trên địa bàn.

Đối với các đề xuất, kiến nghị khác của cử tri, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình giao Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tổng hợp đầy đủ, đồng thời chuyển tới các cơ quan chức năng của Trung ương và của tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian tới theo quy định.