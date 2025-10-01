Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri 11 xã ở TPHCM

Tổ ĐBQH đơn vị 10 còn có: bà Nguyễn Thị Lệ - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Thiếu tướng Phan Văn Xựng - nguyên Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.
Mở đầu hội nghị, Thiếu tướng Phan Văn Xựng đã thay mặt tổ ĐBQH đơn vị 10 thông tin tới cử tri về nội dung dự kiến của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. ĐBQH Phan Văn Xựng cũng trình bày về hoạt động của Đoàn ĐBQH TPHCM sau ngày sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy từ ngày 1/7 đến nay.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 10 (khai mạc ngày 20/10), Quốc hội sẽ xem xét, thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương mới của Trung ương về giáo dục, y tế, hội nhập quốc tế. Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ, vượt xa so với kỳ họp thứ 9.