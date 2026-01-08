Ông Nguyễn Phước Lộc: Nội dung nghị sự phải gắn với tuyên bố hành động cụ thể

TPO - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc lưu ý: Mỗi nội dung nghị sự của Ủy ban phải gắn với tuyên bố hành động cụ thể và triển khai ngay trong thực tế.

Ngày 8/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 2 và tổng kết công tác Mặt trận năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cho rằng những kết quả nổi bật của TPHCM trong năm 2025 trên các lĩnh vực đến từ việc thành phố đã cụ thể hóa mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, động lực trong mọi hoạt động.

Trong đó, sự phối hợp thống nhất hành động giữa UBND TPHCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã góp phần bảo đảm an ninh, an sinh và an dân, hướng đến xây dựng thành phố phát triển bền vững, đáng sống.

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị MTTQ thành phố tiếp tục phát huy vai trò phối hợp, giám sát, phản biện xã hội, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, gắn kết chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Hùng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc lưu ý: Mỗi nội dung nghị sự của Ủy ban phải gắn với tuyên bố hành động cụ thể và triển khai ngay trong thực tế. Theo đó, từ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I xác định chỉ tiêu duy trì tỷ lệ che phủ rừng 11% và mục tiêu tăng diện tích cây xanh đô thị đạt 5,5m²/người; MTTQ quyết tâm cùng các tổ chức thành viên nâng cao tỷ lệ bao phủ cây xanh, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, đảm bảo hài hòa, cân bằng sinh thái.

Ông Nguyễn Phước Lộc tặng cờ đến các tập thể xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua năm 2025.

Tại hội nghị, MTTQ TPHCM đã công bố quyết định thành lập các Hội đồng tư vấn (HĐTV) nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và kiến nghị chính sách của MTTQ Việt Nam TPHCM đối với các cấp có thẩm quyền; bảo đảm chính sách khi ban hành được thực thi hiệu quả, người dân được thụ hưởng thực chất.

Ông Lộc kỳ vọng đây sẽ là nguồn lực, động lực kết nối giữa Mặt trận với nhân dân; là trụ cột để tổ chức các diễn đàn nhân dân, đối thoại chuyên đề theo hướng sát thực tiễn, sát nguyện vọng của nhân dân; từ đó chuyển tải đến các cấp lãnh đạo thông qua vai trò đại diện của MTTQ Việt Nam thành phố.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao quyết định thành lập các HĐTV của Ủy ban.

MTTQ các địa phương và các tổ chức, đơn vị đăng ký chỉ tiêu trồng cây xanh năm 2026 và những năm tiếp theo. Ảnh: Hoàng Hùng

Dịp này, MTTQ 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn và các tổ chức thành viên của MTTQ thành phố đã đăng ký trồng gần 1.800.000 cây xanh trong nhiệm kỳ 2025-2030 và 348.000 cây xanh trong năm 2026.