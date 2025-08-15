Ứng dụng AI trong công tác Mặt trận Tổ quốc để 'nắm tình hình, phục vụ dân tốt hơn'

TPO - Theo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, trong chuyển đổi số cần lưu ý việc xây dựng cơ sở dữ liệu và các hoạt động để hướng đến việc phục vụ nhân dân tốt hơn.

Sáng 15/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thí điểm nền tảng "Mặt trận số" và tập huấn "Ứng dụng AI trong công tác MTTQ các cấp".

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.



Theo giới thiệu, "Mặt trận số" (địa chỉ truy cập: http://app.mattranso.vn) là nền tảng số được thiết kế bám sát vào các nhiệm vụ cốt lõi của công tác Mặt trận, là công cụ cần thiết cho MTTQ các cấp trong tình hình mới.

Nền tảng có 5 phần mềm "cốt lõi": Phần mềm cơ sở dữ liệu online; phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân; phần mềm Thư viện số cộng đồng hỗ trợ nhân dân; trợ lý ảo phục vụ công tác tham mưu MTTQ các cấp; phần mềm theo dõi tiến độ, kết quả đại hội MTTQ các cấp.

Tất cả các hệ thống trên nền tảng "Mặt trận số" được kết nối với nhau qua nền tảng đăng nhập một lần OpenID. Một tài khoản có thể đăng nhập tất cả các phần mềm. Dự kiến, các giai đoạn tiếp theo MTTQ sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tích hợp, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia và xác thực tập trung qua ứng dụng VNeID.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, nhấn mạnh: Chuyển đổi số là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, là con đường tất yếu, động lực của quá trình phát triển, là yêu cầu bắt buộc với toàn hệ thống chính trị, là yêu cầu tự thân và cấp bách đối với MTTQ Việt Nam. Mặt trận không thể đứng ngoài.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn, mỗi cán bộ Mặt trận cần thống nhất cao về nhận thức và quyết tâm trong hành động, coi chuyển đổi số là ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là thước đo năng lực và sự đổi mới của mỗi tổ chức, cá nhân.

So với trước đây, việc chuyển đổi số cần được nâng cao hơn, phải coi công nghệ là hạt nhân, là trung tâm trong hoạt động của Mặt trận các cấp trong thời gian tới, xác định rõ yêu cầu của chuyển đổi số.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị, từ kế hoạch triển khai tổng thể của Trung ương về triển khai thực hiện Kế hoạch số 02, tại các địa phương cần thành lập Ban Chỉ đạo và tổ công tác làm đầu mối để triển khai thực hiện chuyển đổi số trong toàn hệ thống. Trong đó, bộ máy tại các xã, phường, đặc khu, bao gồm Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, từ đó tiến hành xây dựng kế hoạch hoặc đề án để các hoạt động sẽ bài bản hơn, mang tính chiến lược lâu dài hơn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng cho biết, trong sắp xếp, tổ chức bộ máy, một trong những vấn đề Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh là yêu cầu “gần dân, sát dân, nắm tình hình nhân dân. Mặt trận là khối dân, nhiệm vụ là tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của dân, không có lý gì mà chúng ta không gần dân, sát dân, không nắm được tình hình nhân dân cả”. Trong nhiều văn bản của Bộ Chính trị yêu cầu hoạt động Mặt trận không chỉ hướng đến đoàn viên, hội viên mà còn hướng đến đối tượng không phải là đoàn viên, hội viên, yêu cầu phải nắm đến từng hộ gia đình.

“Trong chuyển đổi số cần lưu ý những yêu cầu như vậy, làm sao để chúng ta nắm được tình hình nhân dân, việc xây dựng cơ sở dữ liệu và các hoạt động để hướng đến việc phục vụ nhân dân tốt hơn. Hoạt động chuyển đổi số sẽ được đưa vào một trong các tiêu chí quan trọng của thi đua, khen thưởng, đánh giá hoạt động của các ban, đơn vị, của MTTQ các tỉnh, thành phố, các xã, phường, đặc khu", bà Hà nói.

