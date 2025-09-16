Xác định chuyển đổi số là khâu đột phá trong công tác Mặt trận

TPO - Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đề nghị các ban, đơn vị trong Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phải coi chuyển đổi số là nhiệm vụ chuyên môn, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là khâu đột phá trong công tác Mặt trận thời gian tới...

Chiều 16/9, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam chủ trì Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố về chuyển đổi số, Mặt trận số.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Hiển.



Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã nêu lên những kết quả đạt được trong chuyển đổi số cũng như những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai. Các ý kiến cũng kiến nghị, đề xuất các giải pháp để đẩy mạnh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân qua nền tảng Mặt trận số; số hóa các nghiệp vụ lõi liên thông hệ thống điều hành tác nghiệp, rà soát nâng cấp hạ tầng công nghệ…

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lưu ý, các tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy nhanh việc tích hợp các hệ thống thông tin, dữ liệu vào các hệ thống, dữ liệu quốc gia; đẩy mạnh công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân qua nền tảng Mặt trận số; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết và phản ánh, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội các cấp; kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị nhanh chóng, chính xác, đảm bảo sự hài lòng của mỗi người dân.

Bà Hà cũng đề nghị các ban, đơn vị trong Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phải coi chuyển đổi số là nhiệm vụ chuyên môn, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là khâu đột phá trong công tác Mặt trận thời gian tới; tập trung triển khai hệ thống điều hành tác nghiệp, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, đảm bảo vận hành xuyên suốt từ cấp Trung ương đến địa phương.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang, đại diện Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Tất Thảo.



Theo bà Hà, cần thống nhất khung dữ liệu, đánh giá việc thực hiện số hóa trong hệ thống, trong khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; chú trọng công tác tập huấn, nâng cao kỹ năng các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác chuyển đổi số; có báo cáo định kì, thường xuyên về tình hình triển khai công tác chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị, từ nay đến tháng 12/2025, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp cần tập trung tích hợp các hệ thống thông tin, dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia; xây dựng hệ thống quản lý đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh công tác giám sát và tổng hợp ý kiến nhân dân trên môi trường số; đồng thời số hóa các nghiệp vụ lõi, liên thông trong điều hành tác nghiệp và rà soát nâng cấp hạ tầng công nghệ.