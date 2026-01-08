Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy bên trong các hội quần chúng

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bà Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, theo tinh thần Kết luận 230, các tổ chức hội cần tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tập trung vào các pháp nhân trực thuộc, các cơ quan báo chí, nhà xuất bản, đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ mục đích.

Nhiều phong trào thi đua thiết thực, có chiều sâu

Ngày 8/1/2026, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

tienphong-81mttq.jpg
Bà Hà Thị Nga phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh, trong thành quả chung của đất nước năm 2025, có đóng góp rất to lớn, nổi bật của các hội quần chúng nói chung và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nói riêng.

Trong số những đóng góp nổi bật, vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của các hội viên và các tầng lớp nhân dân ngày càng được thể hiện nổi bật hơn, nhất là đối với các nhóm xã hội đặc thù yếu thế, đối tượng chính sách, đặc biệt trong điều kiện thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, gây hậu quả nặng nề. Nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động, chương trình an sinh xã hội được triển khai thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu…

Về định hướng nhiệm vụ năm 2026, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh, cần đánh giá toàn diện kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra hạn chế, tồn tại, thống nhất nhận thức và hành động để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho cả giai đoạn 2026 – 2031, khi sắp tới, sẽ tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 và đại hội của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Nhấn mạnh rằng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận 230 về Đề án sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và Đề án đánh giá mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, bà Hà Thị Nga đề nghị các đại biểu thảo luận, nghiên cứu để triển khai trong thời gian tới, nhằm “đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo hoạt động của các hội quần chúng trong năm 2026 đi vào thực chất, góp phần quan trọng trong việc tạo sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước”.

Sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Sau khi nghe các ý kiến tại hội nghị, phát biểu kết luận, bà Hà Thị Nga khẳng định: các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ là một bộ phận hết sức quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. “Trách nhiệm của chúng ta là phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy hoạt động đi vào thực chất, có những đóng góp tích cực để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng”, bà Nga nêu.

tienphong-81mttq1.jpg
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: PV.

Bà Hà Thị Nga cho biết, thời gian tới, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương sẽ tổ chức hội nghị với lãnh đạo các hội quần chúng để triển khai thực hiện Kết luận 230. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng sẽ sắp xếp các cuộc làm việc với từng hội, hoặc theo nhóm để từng bước tháo gỡ khó khăn về cơ chế vận hành, biên chế, quản lý tài chính để các hội hoạt động hiệu quả hơn.

Do đó, các hội cần hết sức chủ động chuẩn bị các bước triển khai nhiệm vụ, liên quan đến việc sắp xếp các cơ sở nhà đất, quản lý tài chính… hoàn thành trong quý II/2026. Các hội cần phải khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế, đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong bối cảnh mới để sát thực tiễn.

“Các hội cần phối hợp chặt chẽ với các ban tham mưu của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để đề xuất, thống nhất nội dung. Một mặt, MTTQ sẽ nghiên cứu làm việc với các cơ quan Trung ương để "đặt hàng" với các tổ chức hội. Mặt khác, các hội cũng chủ động nghiên cứu, đề xuất những vấn đề có tầm ảnh hưởng lớn trong toàn quốc để cụ thể hóa chủ trương của Đảng. Hằng năm, Chính phủ sẽ có những đặt hàng cụ thể và phân bổ nguồn lực tài chính để triển khai”, bà Nga nói.

Đáng chú ý, theo bà Nga, các tổ chức hội cần tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phải tiếp tục rà soát, tập trung vào các pháp nhân trực thuộc, các cơ quan báo chí, nhà xuất bản để đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ mục đích. Theo bà Nga, hiện nay, trong 30 hội có trên 600 pháp nhân, có những đơn vị hoạt động không hiệu quả, phải tiến hành sắp xếp.

Trường Phong
#Mặt trận Tổ quốc #Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam #Hội quần chúng #Sắp xếp các hội quần chúng #Hội quần chúng do Đảng Nhà nước giao nhiệm vụ

