Khẩn trương nghiên cứu, sắp xếp tổ chức bộ máy các hội quần chúng

TPO - Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu thực tiễn, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Chiều 7/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: QV.



Tại hội nghị, bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã thông báo nhanh tới các đại biểu kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp từ ngày 18/7 đến ngày 19/7/2025 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến 4 nhóm vấn đề quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước, gồm: Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cơ sở chính trị, pháp lý, mục tiêu cải cách, đổi mới đất nước trong thời gian tới; công tác cán bộ và các nội dung quan trọng khác theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất phương hướng công tác nhân sự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cơ bản thống nhất một số nội dung đề xuất của Đảng ủy Chính phủ về một số vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn trong thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; xem xét, cho ý kiến các báo cáo về kết quả triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII từ tháng 11/2024 đến tháng 7/2025; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tình hình đất nước 6 tháng đầu năm 2025; những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 11 đến Hội nghị Trung ương 12 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII; những diễn biến mới của tình hình thế giới, khu vực từ sau Hội nghị Trung ương 11 và quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Tại hội nghị, bà Hà Thị Nga cũng nhắc tới nội dung các kết luận gần đây của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tổ chức bộ máy của đơn vị hành chính 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: QV.



Trong đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu thực tiễn, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định việc sắp xếp tổ chức bộ máy của toàn bộ các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp Trung ương và cấp tỉnh để có cơ sở lập tổ chức đảng tương ứng, phù hợp của từng tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, bảo đảm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của tổ chức đảng với tổ chức chính trị-xã hội (hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 31/8/2025).

Cùng với đó, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập và thành lập các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp xã; chủ trì nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng; chủ trì nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 118-QĐ/TW, ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh, bộ máy mới của Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động sau thời gian khẩn trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên trong Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần nắm vững về bộ máy mới, đoàn kết, chung sức, đồng lòng vận hành bộ máy theo hướng tăng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần tạo động lực phát triển trong tình hình thực tiễn hiện nay...