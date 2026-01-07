Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cháy lớn thiêu rụi 2 căn nhà kinh doanh điện máy, điện lạnh ở Phú Thọ

Viết Hà
TPO - Ngày 7/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) của tỉnh đã khống chế thành công một vụ cháy lớn xảy ra tại phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà kinh doanh điện máy, điện lạnh.

Đám cháy thiêu rụi hai cơ sở kinh doanh điện máy, điện lạnh.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 20 giờ ngày 6/1, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được tin báo của người dân về vụ cháy xảy ra tại một nhà dân thuộc khu phố Bãi Nai, phường Kỳ Sơn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Hòa Bình huy động 2 xe chữa cháy, 1 xe xi téc cùng 26 cán bộ, chiến sĩ; Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Lương Sơn huy động 2 xe chữa cháy, 1 xe xi téc và 16 cán bộ, chiến sĩ tham gia chi viện.

Đến khoảng 21 giờ 21 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân xung quanh.

Lực lượng PCCC và CNCH nỗ lực dập tắt đám cháy hạn chế thiệt hại.

Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ một căn nhà 3 tầng, có diện tích mặt sàn khoảng 100m². Ngôi nhà được sử dụng kết hợp để ở, sản xuất và kinh doanh tạp hóa tổng hợp, điện máy – điện dân dụng.

Ngọn lửa sau đó lan sang hộ liền kề kinh doanh điện tử, điện lạnh, với diện tích công trình khoảng 100m², trong đó khu vực kinh doanh khoảng 50m², bị cháy hoàn toàn.

Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy theo quy định của pháp luật.

