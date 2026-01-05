Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

CLIP: Cháy lớn xưởng sản xuất mút xốp tại TPHCM, khói đen cuồn cuộn bốc cao

TPO - Ngọn lửa bao trùm khu nhà xưởng trên đường Trần Quang Diệu (TPHCM). Lực lượng chức năng nỗ lực tiếp cận, dập lửa, ngăn cháy lan trên diện rộng.

Trưa 5/1, lực lượng chức năng TPHCM đã dập tắt vụ cháy xảy ra tại khu nhà xưởng trên đường Trần Quang Diệu.

Clip: Hiện trường vụ cháy xưởng mút xốp ở TPHCM

Theo thông tin ban đầu, gần 10h cùng ngày, tại xưởng sản xuất mút xốp trên đường Trần Quang Diệu, phường Tân Đông Hiệp xảy ra hỏa hoạn.

Khi phát hiện có cháy, người dân gần đó đã dùng dụng cụ chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo từ người dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an TPHCM cùng công an phường huy động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai nhiều mũi tiếp cận vụ cháy.

Khu vực nơi xảy ra cháy nằm liền kề nhà dân, cơ sở kinh doanh, gần trạm biến áp, do đó lực lượng chức năng đã nỗ lực ngăn không để cháy lan.

Khoảng 30 phút sau khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường, ngọn lửa được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng nhà xưởng bị lửa thiêu rụi, nhà dân sát vách bị ảnh hưởng.

Sáng sớm cùng ngày, một nhà xưởng trên đường DF9, phường Chánh Phú Hòa, TPHCM cũng xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy này nhanh chóng được lực lượng chức năng dập tắt, hạn chế được thiệt hại.

#cháy xưởng #TPHCM #cảnh sát #hỏa hoạn #xưởng mút xốp #chữa cháy #nguyên nhân

