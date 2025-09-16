Tìm thấy một thi thể trong đám cháy xưởng sơn ở TPHCM

TPO - Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng tìm kiếm và phát hiện một thi thể nạn nhân. Trước đó, hai người được giải cứu ra ngoài an toàn và chỉ bị thương nhẹ. Công an TPHCM đang phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ cháy xưởng sơn vào trưa 16/9 tại phường Thuận Giao, TPHCM, lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nạn nhân bên trong đống đổ nát.

Thi thể nạn nhân đã đưa về nhà xác để phục vụ điều tra, làm thủ tục bàn giao cho gia đình. Trước đó, lực lượng chức năng giải cứu được hai người ra ngoài an toàn, chỉ bị thương nhẹ.

Lực lượng chức năng tìm thấy một thi thể trong đám cháy

Như Tiền Phong đã đưa tin, trưa cùng ngày, tại hộ kinh doanh – cơ sở Tân Hằng Hưng (hoạt động trong lĩnh vực pha chế, sang chiết, đóng thùng, mua bán sơn các loại) trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TPHCM xảy ra cháy.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TPHCM đã điều động 11 xe chữa cháy, 1 xe bồn tiếp nước, 2 xe chỉ huy, cùng 84 cán bộ chiến đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng chia nhiều hướng để khống chế ngọn lửa, đồng thời tìm kiếm người nghi bị mắc kẹt bên trong nhà xưởng. Vụ cháy làm nhà xưởng rộng khoảng 1.000m2 đổ sập.

Hiện trường vụ cháy

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy.