[CLIP] Lửa đỏ rực bao trùm nhà xưởng ở TPHCM

TPO - Lửa bùng phát, bao trùm nhà xưởng của một công ty tại TPHCM. Lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế, ngăn lửa cháy lan.

Đến 11h ngày 16/9, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy tại một xưởng sản xuất trên đường Thuận Giao 25 (phường Thuận Giao, TPHCM).

Clip: Lửa cháy dữ dội, bao trùm nhà xưởng

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, khi các công nhân đang làm việc thì ngọn lửa bất ngờ bùng phát. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng do gặp các vật dụng dễ cháy. Nhiều người có mặt tại hiện trường nhanh chóng dùng dụng cụ chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành nên trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ.

Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngọn lửa kèm khói bốc cao cả trăm mét. Các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy chia thành nhiều hướng để phun nước dập lửa.

Hiện trường vụ cháy

Nguyên nhân và thiệt hại từ vụ cháy đang được công an điều tra làm rõ.