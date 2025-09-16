Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hỗ trợ tốt nhất cho gia đình bị nạn trong vụ cháy làm 4 người chết ở Hà Nội

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và yêu cầu các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả, tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ cho họ, đồng thời khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 16/9, xảy ra vụ cháy lán tạm sản xuất cơ khí tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, Thành phố Hà Nội gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết 4 người trong một gia đình.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Sau khi tiếp nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường dập lửa, tổ chức cứu nạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tập trung kiểm tra, khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ; chủ động phương án phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.

