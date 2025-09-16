Cháy dữ dội xưởng sơn ở TPHCM, 3 người nghi bị mắc kẹt bên trong

TPO - Bước đầu cơ quan chức năng nghi vấn có 3 người bị mắc kẹt trong đám cháy xưởng sơn, song danh tính và tình hình sức khỏe của họ vẫn chưa được công bố.

Liên quan đến vụ cháy xưởng sơn, xảy ra vào trưa 16/9 tại phường Thuận Giao, TPHCM, Công an TPHCM đã có báo cáo nhanh về vụ việc.

Theo cơ quan công an, đơn vị nhận báo cháy vào lúc khoảng 10h40 cùng ngày, tại hộ kinh doanh – cơ sở Tân Hằng Hưng (hoạt động trong lĩnh vực pha chế, sang chiết, đóng thùng, mua bán sơn các loại) trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TPHCM.

Clip: Hiện trường vụ cháy

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM (PC07) đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 30, khu vực 32, khu vực 33 và Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với tổng lực lượng, phương tiện được điều động tham gia chữa cháy gồm 11 xe chữa cháy, 1 xe bồn tiếp nước, 2 xe chỉ huy, cùng 84 cán bộ chiến đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa.

Theo báo cáo ban đầu từ công an cơ sở, có 3 người nghi bị mắc kẹt khi đám cháy bùng phát. Tuy nhiên, danh tính và tình hình sức khỏe của những người kể trên chưa được công an công bố. Hiện tại, Công an phường Thuận Giao và Phòng PC07 đang xác minh làm rõ.

Về tài sản, diện tích bị cháy khoảng 1.000m2. Nhà xưởng xảy ra cháy có kết cấu khung thép, mái tôn, tường gạch. Trưa cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy theo quy định.