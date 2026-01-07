Đà Nẵng không tạm dừng chi trả trợ cấp xã hội ở địa bàn Quảng Nam cũ

TPO - Những ngày qua, tại một số xã xuất hiện thông tin “tạm dừng việc chi trả tiền trợ cấp xã hội cho người dân thuộc diện chính sách của tỉnh Quảng Nam (cũ)”, gây hoang mang dư luận.

Trước vấn đề này, sáng 7/1, UBND thành phố Đà Nẵng đã có thông tin khẳng định không có chủ trương tạm dừng chi trả. Các chế độ trợ giúp xã hội vẫn được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định theo Nghị quyết số 41 năm 2025 được HĐND thành phố thông qua ngày 11/12/2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

UBND TP. Đà Nẵng cho biết, thời gian qua, các chính sách trợ giúp xã hội của tỉnh Quảng Nam (cũ) và thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ hàng trăm nghìn trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, người mắc bệnh hiểm nghèo, người lang thang… góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế.

Người dân đến giao dịch tại trung tâm dịch vụ công ở Đà Nẵng.

Sau khi sáp nhập Quảng Nam và Đà Nẵng vào tháng 7/2025, thành phố Đà Nẵng mới đã tiến hành rà soát, điều chỉnh, ban hành các nghị quyết để thống nhất chính sách, khắc phục bất cập, chênh lệch và bổ sung đối tượng mới.

Cụ thể, tại kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Đà Nẵng diễn ra vào ngày 11/12 vừa qua đã thông qua Nghị quyết 41 về một số chính sách trợ giúp xã hội mang tính đặc thù cho Đà Nẵng. Đối tượng áp dụng gồm có trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo, nhiễm HIV/AIDS, người lang thang xin ăn, người có dấu hiệu loạn thần nguy hiểm… chưa được quy định trong chính sách của Chính phủ.

Nghị quyết 41 quy định 5 mức trợ giúp xã hội, với tổng kinh phí hằng năm khoảng 242 tỷ đồng từ ngân sách và các nguồn hợp pháp khác.

Các đối tượng gồm: Trợ cấp hằng tháng tại cộng đồng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ mai táng phí, Nuôi dưỡng tập trung tại cơ sở công lập với hệ số trợ cấp cao, hỗ trợ dinh dưỡng, chi phí khám chữa bệnh, mai táng phí, Bảo vệ khẩn cấp cho người cần chăm sóc, điều trị, Hỗ trợ điều trị tâm thần tự nguyện tại Bệnh viện Tâm thần và Chính sách đặc thù cho trẻ em nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội đến tối đa 22 tuổi nếu còn học tập.

Song song đó, để khắc phục khó khăn trong việc chi trả trực tiếp tại cơ sở, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết 45 năm 2025 quy định mức chi phí thanh toán cho các tổ chức dịch vụ chi trả trợ cấp. Việc này giúp giảm áp lực cho chính quyền cơ sở, đảm bảo an toàn, minh bạch và kịp thời cho người thụ hưởng....