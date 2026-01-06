Doanh nghiệp Đà Nẵng tuyển hàng nghìn lao động cận Tết Nguyên đán

TPO - Cận Tết Nguyên đán, thị trường lao động TP. Đà Nẵng sôi động trở lại với nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh ở nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ, giày da, may mặc, điện tử và chế biến.

Những ngày đầu năm mới, các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng trở nên nhộn nhịp hơn khi nhiều đơn hàng sản xuất, xuất khẩu liên tục được ký kết. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, may mặc, chế biến… đẩy mạnh tuyển dụng lao động với số lượng lớn.

Nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng tăng tốc tuyển dụng lao động.

Nhiều doanh nghiệp đã kín đơn hàng, đủ kế hoạch sản xuất đến hết quý I. Trước nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp đang tăng tốc tuyển dụng lao động. Trong đó, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hữu Nghị Đà Nẵng đang thông báo tuyển thêm lao động.

Hiện doanh nghiệp này giải quyết việc làm cho 1.450 lao động, với thu nhập bình quân từ 8-10 triệu đồng/người/tháng. Năm nay, công ty sản xuất khoảng 2,1 triệu đôi giày cao cấp và giày thời trang xuất khẩu sang các thị trường như Mỹ, Pháp, Đức… đạt tổng doanh thu 35 triệu USD.

Đơn hàng tăng mạnh, người lao động phấn khởi vì thu nhập cải thiện.

Chị Nguyễn Doãn Phương, công nhân công ty cho biết, lượng đơn hàng dồi dào giúp người lao động yên tâm làm việc, thu nhập được cải thiện rõ rệt. Hiện các dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp đang hoạt động hết công suất để đáp ứng nhu cầu đơn hàng dịp cuối năm.

“Tôi làm việc ở đây hơn 13 năm, những tháng cuối năm đơn hàng nhiều nên công nhân rất phấn khởi. Dịp Tết, công ty hỗ trợ lương tháng 13, tổ chức xe Công đoàn đưa công nhân ở xa về quê đón Tết. Các chế độ phúc lợi được quan tâm nên anh chị em rất gắn bó”, chị Phương chia sẻ.

Không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng trở nên nhộn nhịp những ngày đầu năm 2026.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, lượng đơn hàng tăng mạnh vào dịp cuối năm là tín hiệu tích cực, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất và từng bước nâng cao đời sống người lao động. Theo ông Tú, doanh nghiệp đang tuyển dụng lao động liên tục thông qua nhiều kênh như mạng xã hội, trang tuyển dụng việc làm của thành phố và phối hợp với các địa phương.

“Hiện công ty đã nhận đủ đơn hàng cho năm 2026. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tập trung tăng thu nhập cho người lao động từ 5-7%, cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chất lượng bữa ăn và duy trì các chế độ phúc lợi. Dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ, đơn vị duy trì chuyến xe công nhân, đưa công nhân về quê đón Tết”, ông Tú nói.

Doanh nghiệp tăng cường tư vấn việc làm cho sinh viên, người lao động.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm, Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng, nhu cầu tuyển dụng lao động đang tăng mạnh khi các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ sản xuất, hoàn thành đơn hàng và chủ động chuẩn bị nguồn hàng phục vụ dịp Tết. Nhu cầu tuyển dụng tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực chế biến, may mặc, điện - điện lạnh, kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật sản xuất, công nghệ thông tin, kinh doanh, quản trị và tài chính.

Theo ông Nguyễn Quí Quý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng, nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn đang gia tăng mạnh và ngày càng đa dạng ở nhiều lĩnh vực.

“Thành phố xác định giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Sau khi Đà Nẵng hợp nhất với Quảng Nam, không gian phát triển được mở rộng, tạo ra nhiều cơ hội mới cho thị trường lao động. Đây là điều kiện thuận lợi để thành phố đẩy mạnh giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới”, ông Quý cho biết.