Phú Thọ: Tuyển dụng hơn 1.500 giáo viên, nhân viên ngành giáo dục

TPO - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng giáo viên và nhân viên ngành giáo dục năm 2025 với tổng số lên tới 1.568 chỉ tiêu từ bậc Mầm non đến Trung học phổ thông.

52b43ce89e71122f4b60.jpg
Năm 2025, tỉnh Phú Thọ tuyển dụng 1.568 giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục.

Theo kế hoạch số 9948 của UBND tỉnh Phú Thọ, đợt này sẽ chia làm hai nhóm chính tuyển dụng. Nhóm thứ nhất, theo chính sách thu hút tại Nghị định 179/2024/NĐ-CP 60, chỉ tiêu ưu tiên dành cho sinh viên xuất sắc, thủ khoa hoặc cá nhân có thành tích học tập nổi bật từ bậc phổ thông đến đại học.

Cơ cấu tuyển dụng của nhóm này: Mầm non 5 chỉ tiêu; Tiểu học 25 chỉ tiêu (20 cho giáo viên Văn hóa, 5 cho giáo viên tiếng Anh); Trung học cơ sở 22; Trung học phổ thông 8 chỉ tiêu.

Nhóm thứ hai, xét tuyển viên chức giáo dục 1.508 chỉ tiêu, phân bổ cho nhiều cấp học và vị trí khác nhau: Giáo viên, nhân viên hành chính như kế toán, y tế học đường, văn thư, thư viện.

Trong đó, bậc Mầm non có 280 giáo viên, 39 nhân viên; bậc Tiểu học 576 giáo viên, 25 nhân viên; Trung học cơ sở 469 giáo viên, 47 nhân viên; Trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên tuyển 45 giáo viên, 27 nhân viên.

Các môn học có nhu cầu tuyển dụng gồm: Văn hóa Tiểu học, Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Tin học, Giáo dục thể chất, Lịch sử, Địa lý…

UBND tỉnh Phú Thọ kỳ vọng qua đợt tuyển dụng này sẽ bổ sung lực lượng giáo viên, nhân viên cho hệ thống giáo dục công lập, đáp ứng nhu cầu giảng dạy ngày càng cao. Đồng thời, ngành Giáo dục thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là những sinh viên ưu tú.

