Một xã ở Phú Thọ ghi nhận 45 ca mắc sởi, ổ dịch tập trung ở trường học

TPO - Từ ngày 10/11, trên địa bàn xã Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ) xuất hiện ca mắc sởi đầu tiên. Sau 10 ngày, toàn xã ghi nhận 45 ca mắc sởi, chủ yếu tại các trường học.

Đoàn công tác của Sở Y tế và UBND xã Pà Cò kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch sởi tại xóm Thung Ẳng, xã Pà Cò.

Ông Trần Văn Truyền, Chủ tịch UBND xã Pà Cò cho biết, do thời tiết mưa ẩm kéo dài đã xuất hiện dịch sởi trên địa bàn. Toàn xã đã ghi nhận 45 ca sốt phát ban do mắc sởi. Trong đó, có 8 ca nặng được điều trị tại các cơ sở y tế, 2 ca bệnh nặng được chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình; 6 ca đang được theo dõi tại Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu. Các trường hợp còn lại được giám sát và chăm sóc tại nhà.

Các ổ dịch chủ yếu tập trung tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hang Kia B, cùng Trường Mầm non Hang Kia.

Theo ông Truyền, ngay khi ghi nhận ca nghi sởi đầu tiên vào ngày 10/11, UBND xã đã phối hợp với ngành y tế thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh. Xã đã huy động lực lượng y tế, cán bộ xã và các đoàn thể để khoanh vùng, khử khuẩn từ hộ gia đình đến trường học. Đồng thời, ngành y tế tổ chức tiêm vắc xin phòng sởi cho người dân.

“UBND xã đã bố trí kinh phí bảo đảm cho hoạt động phòng, chống dịch; phối hợp với y tế khoanh vùng, ngăn nguy cơ bùng phát, bảo vệ sức khỏe người dân. Hiện vài ngày qua không ghi nhận ca mắc mới”, ông Truyền cho biết.

Bác sĩ Hà Công Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu cũng xác nhận, trong những ngày gần đây không phát sinh ca bệnh mới. Trung tâm tiếp tục theo dõi diễn biến dịch, phát hiện sớm ca nghi ngờ để điều trị kịp thời, tránh lây lan ra cộng đồng.

“Trung tâm phối hợp với Trạm Y tế xã Pà Cò và các địa phương lân cận tuyên truyền về dấu hiệu bệnh, biện pháp phòng chống, chăm sóc trẻ tại nhà; khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi đông người”, bác sỹ Thắng cho hay.

Theo Bác sỹ Thắng, tất cả bệnh nhân đã ổn định sức khỏe; các ca nặng điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình sức khỏe đều tiến triển tốt và có thể xuất viện sớm.