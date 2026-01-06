Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mua USD giả về tiêu thụ để có tiền sử dụng ma túy

TPO - Ngày 6/1, Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã điều tra, khám phá thành công vụ án “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, giữa tháng 12/2025, một chủ cửa hàng tiện lợi trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn cung cấp tin báo về việc một đối tượng sử dụng tờ tiền mệnh giá 100 USD giả để thanh toán.

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi là Võ Quốc Hòa (1991) và Lê Xuân Cương (1991, cùng trú tại TP. Đà Nẵng).

cong-an.jpg
Để có tiền mua ma túy, các đối tượng đã mua USD giả rồi đem đi tiêu thụ.

Kết quả điều tra xác định, do nghiện ma túy, Cương đã mua 100 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD qua "sàn thương mại điện tử", sau đó cùng Võ Quốc Hòa lên kế hoạch tiêu thụ tại các cửa hàng nhỏ vào rạng sáng để tránh bị phát hiện.

Từ ngày 14 đến 17/12/2025, cặp đôi này đã 4 lần lưu hành tiền giả trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, thu lợi khoảng 8,5 triệu đồng để mua ma túy sử dụng.

Đến ngày 23/12, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ hai đối tượng, khám xét nơi ở, thu giữ 63 tờ tiền giả mệnh giá 100 USD.

Trong quá trình theo dõi, đấu tranh, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện các đối tượng trong vụ lưu hành tiền giả có biểu hiện liên quan đến ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Quốc Hòa, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, 1 cân tiểu ly và các dụng cụ sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh xác định Hòa dương tính với ma túy đá.

matuy.jpg
Hai đối tượng Võ Quốc Hòa, Nguyễn Ngọc Huy. Ảnh: CA

Hòa cũng khai nhận đã cùng Nguyễn Ngọc Huy (2000, trú TP. Đà Nẵng) sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng vào ngày 22/12/2025.

Làm việc với cơ quan Công an, Huy thừa nhận hành vi sử dụng ma túy, test nhanh cho kết quả dương tính. Đối tượng đang thuộc diện quản lý sau cai nghiện và đã được bàn giao cho Công an phường An Hải xử lý theo quy định.

Ngoài ra, kết quả test nhanh cũng xác định Lê Xuân Cương dương tính với ma túy đá.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng liên quan đến hành vi "tàng trữ, lưu hành tiền giả” và vi phạm liên quan đến ma túy.

Nguyễn Thành
#Đà Nẵng #tiền giả #USD giả

