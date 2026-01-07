Khởi tố bị can sát hại bé gái 13 tuổi ở Cà Mau

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

TPO - Liên quan vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại vứt xác xuống vuông tôm ở Cà Mau, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can về hành vi giết người và hiếp dâm.

Ngày 7/1, nguồn tin của PV Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can Hồ Anh Kiệt (16 tuổi, tạm trú xã Cái Đôi Vàm, Cà Mau), để điều tra 2 hành vi "giết người" và "hiếp dâm". Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành thực nghiệm hiện trường vào ngày 6/1.

Thi thể bé gái 13 tuổi được người dân phát hiện dưới vuông tôm.

Nạn nhân là cháu V.T.M.K (13 tuổi, học sinh lớp 7, ở xã Phú Tân, Cà Mau).

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, sáng ngày 2/1, người dân phát hiện một thi thể dưới vuông tôm nên báo Công an xã Cái Đôi Vàm. Trên vùng cổ nạn nhân có vết thương nghi do vật sắc gây ra.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định nghi phạm là Kiệt. Với chứng cứ không thể chối cãi, Kiệt thừa nhận hành vi sát hại bé gái.

Tại cơ quan điều tra, Kiệt khai quen biết và mượn 300.000 đồng của K. Ngày 31/12/2025, Kiệt lấy lý do trả tiền để hẹn gặp K.

Chiều 1/1, K. chạy xe đạp điện đến khu vực gần trụ sở UBND xã Phú Tân gặp Kiệt nhận tiền. Sau khi trả tiền, Kiệt tiếp tục rủ K. đi cùng đòi tiền một người khác đang nợ và hứa nếu lấy được sẽ cho K. 4 triệu đồng.

Tin lời, K. đi theo Kiệt. Đến đoạn đường bê tông vắng dọc kênh thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm, Kiệt đã thực hiện hành vi hiếp dâm K, nhưng bị chống cự, nên Kiệt lấy dao mang theo trong cốp xe gây án, sau đó đẩy thi thể nạn nhân xuống vuông tôm cạnh đó.

Sau khi gây án, Kiệt vứt điện thoại và một số đồ đạc của K. rồi rời khỏi hiện trường.

