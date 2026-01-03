Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thiếu nữ tử vong dưới vuông tôm ở Cà Mau là học sinh lớp 7

TPO - Nữ sinh lớp 7 ở Cà Mau được phát hiện tử vong dưới vuông tôm với vết thương trên cổ, nghi do vật sắc gây ra

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể thiếu nữ với vết thương trên cổ, ngày 3/1, một lãnh đạo UBND xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau cho biết, danh tính nạn nhân được xác định là V.T.M.K. (SN 2013, ngụ xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau).

“Em K. là học sinh lớp 7 của một trường THCS trên địa bàn xã Phú Tân. Sau khi công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi hoàn tất, ngành chức năng đã bàn giao thi thể nữ sinh cho gia đình lo hậu sự” – vị này thông tin thêm.

Hiện trường vụ phát hiện thi thể nữ sinh tử vong dưới vuông tôm.

Trước đó, như Báo Tiền Phong thông tin, khoảng 8h40 phút ngày 2/1, Công an xã Cái Đôi Vàm tiếp nhận tin báo vụ chết người xảy ra tại ấp 8. Nạn nhân là nữ, mặc áo thun màu xám trắng, áo khoác màu xám tro.

Trên vùng cổ nạn nhân có vết thương nghi do vật sắc gây ra. Nạn nhân có dấu hiệu bị sát hại rồi ném xuống vuông tôm của người dân sát tuyến giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin phục vụ quá trình điều tra. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cũng đã triệu tập nghi phạm để thẩm vấn, phục vụ điều tra.

