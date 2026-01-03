Sóng lớn đánh chìm tàu cá ở Lâm Đồng, một thuyền viên mất tích

TPO - Khi đang vào cửa cảng La Gi, tỉnh Lâm Đồng sau chuyến đi biển, một tàu cá bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm, khiến một thuyền viên mất tích.

Sáng 3/1, ông Huỳnh Thanh Quốc Việt - Chủ tịch UBND phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Các lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp tìm kiếm thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu cá xảy ra tại cửa cảng La Gi.

Hiện trường vụ chìm tàu.

Tàu cá gặp nạn mang số hiệu BTh 85945 TS, trên tàu có 4 lao động, hành nghề lưới rê. Trước đó, tối 2/1, khi tàu trở về và đang vào cửa cảng La Gi thì gặp sóng lớn, bị đánh chìm và dạt vào bờ kè. Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực cửa cảng có gió mạnh cấp 6 - 7, sóng cao khoảng 1,5m. Ba thuyền viên đã kịp nhảy khỏi tàu, bơi vào bờ an toàn. Riêng thuyền viên T.Đ.T. (SN 2010, trú phường La Gi) bị sóng cuốn trôi, hiện mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Phước Lộc (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến sáng 3/1, công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.